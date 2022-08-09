Creditwest Bank Ekonomi Gündemi (9 Ağustos 2022)

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye’nin kuzeyine düzenlenmesi beklenen harekata ilişkin açıklamalarda bulundu. ''Güney sınırımızda 30 kilometre derinliğinde güvenli bir hat kurma kararımız bakidir.'' İfadelerini kullanan Erdoğan, terör örgütünün yuvalandığı son bölgelerin temizlenerek güvenlik kuşağının halkalarının birleştirileceğini söyledi.

Türkiye ile Rusya arasında ekonomik alanda yapılan anlaşmalarla ilgili ABD Dış İşleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Verileri dikkatle izliyoruz ve şu ana kadar Türkiye'de yasadışı Rus parası olduğuna dair bir kanıt yok”. İfadeleri kullanıldı.

ABD Merkez Bankası’nın New York bölgesinde yaptığı ankete göre, Amerikalı tüketicilerin kısa ve orta vadeli enflasyon beklentilerinde düşüş gözlendiği belirtildi. 1300 hane halkının katılımıyla gerçekleşen ankete göre gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi Temmuz'da 0,6 puan azalarak %6,2'ye geriledi. Gelecek 3 yıllık süreci kapsayan ota vadeli enflasyon beklentisi ise 0,4 puan azalarak %3,2 oldu. ABD’de son açıklanan verilere göre enflasyon yıllık bazda %9,1 ile 41 yıllık zirveyi görmüştü. Yarın ABD Temmuz ayı enflasyon verileri açıklanacak ve beklenti enflasyonun hafif gevşeyerek

yıllık bazda %8,7 seviyelerine gerilemesi. ABD’de enflasyonu düşürme yasası olarak adlandırılan ve iklim değişikliğiyle mücadele dahil, ilaç fiyatlarını düşürme ve kurumlar vergisini yükseltmeyi amaçlayan 430 milyar dolar tutarındaki tasarı, ABD Senatosu tarafından kabul edildi. Temsilciler Meclisi'nin tasarıyı Cuma günü oylaması ve ABD Başkanı Joe Biden'a imzalaması için göndermesi bekleniyor.

Rusya, uzun menzilli nükleer silah başlıklarına ve füzelere kısıtlama getiren ABD ile Rusya arasındaki yeni START anlaşmasını geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

USDTRY 17,956, EURTRY 18,305 ve GBPTRY 21,702 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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09/08/2022 09:14