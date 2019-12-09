Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 9 Aralık 2019

Yeni haftada gündemde merkez bankalarının toplantıları ön plana çıkarken, yurt içinde ise perşembe günü Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı da izlenecek. Uluslar arası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's ise cuma günkü değerlendirmesinde, Türkiye'nin kredi notunda ve görünümünde değişikliğe gitmezken, piyasalardaki beklenti görünümün iyileştirilmesi yönündeydi.

Diğer yandan yoğun bir haftaya girerken gözler yavaş yavaş Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na çevrilmiş durumda. Banka Perşembe günü toplanacak ve yılın son faiz kararını verecek. Özellikle geçtiğimiz hafta yurtiçinden gelen enflasyon verileri sonrası Merkez Bankası’nın faiz indirim yoluna gidebileceği beklentileri bir miktar artmıştı. Piyasalardaki genel beklentileri ise 100-150 baz puan arasında indirim yapılabileceği yönünde ağırlık kazanmış durumda.

ABD tarafında ise Merkez Bankası Fed'in faiz kararı bu hafta Çarşamba akşamı açıklanacak. Beklenti değişiklik yapılmaması yönünde. Buna karşılık 2020 yılına ilişkin sinyaller ile makroekonomik tahminler ve faiz projeksiyonları piyasalar açısından oldukça önemli olacaktır.Öte yandan Geçen hafta piyasa beklentilerinin üzerinde 266 bin olarak gerçekleşen tarım dışı istihdam verisi ile işsizliğin %3,6'dan %3,5'e gerilemesi piyasada ABD ekonomisinin Çin ile yaşanan ticaret gerilimine karşılık hala iyi gittiğini gösterirken piyasaları da olumlu etkilemişti. Son ABD verilerindeki olumlu tablo FED’in bu hafta içi düzenlenecek toplantısında faiz indirim ihtimallerini azaltırken ekonomi göstergelerindeki pozitif eğilim Dolar varlıklarının küresel tarafta değer kazanmasına neden oldu.

Avrupa cephesine bakıldığında ise; gündemde yaklaşmakta olan İngiltere Seçimleri bulunmakta. 12 Aralık'ta gerçekleşecek olan seçimde Başbakan Boris Johnson'ın liderliğindeki Muhafazakar Parti'nin seçimi kesin kazanması beklense de İşçi Partisi ile aradaki fark önemli olacak. Anketler farkın 8 ile 15 puan arasında olduğunu gösteriyor. Johnson, 8 puandan fazla bir fark sağlayamadığı takdirde İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkması için parlamentoda gerekli oy çoğunluğuna yine sahip olamayacak.

Diğer taraftan Ticaret Anlaşması’na yönelik Beyaz Saray Ekonomi Danışması Larry Kudlow’un; ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerinde anlaşmaya yakın olduğunu belirtmesiyle dikkatleri çekerken bununla beraber olası gümrük tarifelerin 15 Aralık’ta yürürlüğe gireceğini açıklamaları kritikti. Yeni başladığımız haftada da Ticaret Savaşları, Brexit, İran Nükleer Anlaşması gibi konuların yanı sıra yurt içi tarafta; S-400 hava savunma sistemleri, yaptırım konuları ve Türkiye Merkez Bankası Faiz oranı kararına yönelik yetkililerden gelebilecek açıklamalar piyasalar açısından oldukça önemli olacaktır.

Kur tarafına baktığımızda ise geçtiğimiz haftanın son işlem gününe 5,7488 civarından başlayan Dolar/TL kuru günü 5,7766 seviyesinden kapattı. EUR/TL kuru 6,3883 seviyesinden, GBP/TL kuru ise günü 7,5888 seviyesinden tamamladı.

Piyasalarda bu sabah Dolar/TL kuru 5,7802 EUR/TL kuru 6,3939 GBP/TL kuru ise 7,6012 seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Ekonomik takvime baktığımızda ise Türkiye tarafında Tahmini Yıl Sonu Tüketici Fiyat Endeksi rakamları açıklanacakken yurt dışı tarafta ise Almanya’dan Ticaret Dengesi verisi takibimizde olacak.

09/12/2019 11:47