Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 9 Eylül 2021

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, dünkü konuşmasında enflasyonun son çeyrekte düşüş eğilimine girmesini beklediklerini açıkladı. Kısa vadede enflasyon görünümünde etkili olan geçici unsurların etkisini yitireceğini ve son çeyrekte düşüş eğilimine gireceğini düşünüyoruz açıklamasını yapan Kavcıoğlu, ayrıca dış etmenlerden arındırılmış olan çekirdek enflasyonun göz önünde bulundurulması gerektiği vurgusu yaptı. Kavcıoğlu’nun açıklamaları ardından, piyasalarda yılın son çeyreğinde faiz indirimine gidileceği beklentisi arttı. Bunun üzerine USD ve EUR kuru %1’in üzerinde TRY karşısında değer kazandı.

ABD’de açık iş sayısını gösteren iş imkanları ve personel değişim oranı verisi Temmuz ayında 10 milyon 934 bin ile rekor kırdı. İlk olarak Haziran ayında 10 milyonu aşan açık iş sayısı Temmuz’da yükselmeye devam etti. Açık iş sayısının yükselmesi istihdamı ve sektörleri canlandırdığı için ABD ekonomisine olumlu yansımaktadır.

Çin'de Ağustos ayına ilişkin enflasyon verileri açıklandı. Açıklanan verilere göre üretici fiyat endeksi Temmuz'daki %9'luk seviyesini aşarak bir önceki yılın aynı dönemine göre %9.5 artış kaydetti. Tüketici fiyat endeksi ise Ağustos ayında yıllık bazda %0.8 yükseldi. Önceki ay bu artış %1 düzeyindeydi. Çin enflasyonundaki yukarı yönlü ivmenin hız kazandığı değerlendirmeleri yapılıyor.

Bugün günün en önemli verileri; TSİ 14:45’te açıklanacak Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ve 15:30’da ABD’de açıklanacak haftalık işsizlik maaşı başvuruları olacak.

Dün TCMB Başkanının açıklamaları ardından, yıl sonuna doğru faiz indirimi beklentilerini güçlendiren piyasada, USDTRY kuru günü %1,24 civarı yükselişle 8,473 seviyelerinde kapattı. Bugün piyasada USDTRY 8.469 seviyelerinde fiyatlanıyor. EURTRY kuru 10.010, GBPTRY kuru ise 11.650 seviyelerinde fiyatlanmakta.

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09/09/2021 10:09