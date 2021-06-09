Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 9 Haziran 2021

Piyasalarda dün sakin bir seyir hakimdi. Kur tarafında ise ABD tarafında enflasyon beklentilerinin yarattığı belirsizlik ve Cuma günü beklentilerin altında gerçekleşen tarım dışı istihdam verisi sonrası dolar endeksinde zayıf görünüm devam ile birlikte TL'deki kısmi değer kazanımı yaşandı. Piyasaların ise Perşembe günkü ABD tarafından gelecek enflasyon verisine ve Avrupa Merkez Bankası'nın para politikası kararlarına yoğunlaştığı görülmekte.

Öte yandan dün Dünya Bankası'ndan büyüme tahminlerine ilişkin bilgiler geldi. Buna göre Dünya Bankası 2021 yılında küresel ekonomi için büyüme tahminini güncelleyerek yüzde 5,6'ya çıkarırken Türkiye için büyüme tahminini 0,5 puan artırarak yüzde 5'e çıkardı. ABD’nin 2021 büyüme beklentisini ise 3,3 puanlık artışla yüzde 6,8'e çıkarttı.

ABD tarafında ise Perşembe günü açıklanacak enflasyon öncesinde ise ABD 10 yıllık tahvil faizi 1,52’ye gerileyerek 7 Mayıs sonrası en düşük seviyeyi gördü. Tahvil tarafındaki satıcılı seyre karşın ABD Dolar Endeksi 90,0 seviyesini koruyor.

Enflasyondaki yükselişin Mayıs ayında da devam etmesi beklenirken Maliye Bakanı Yellen’ın biraz daha yüksek faizin iyi olacağını açıklamasıyla gözler hem enflasyon verisine hem de Fed’e çevrildi. Varlık alımlarının azaltılmasının gündeme gelmesine ihtimal verilen bu ayki FED toplantısı öncesi enflasyondaki yükseliş oranı önemli olacak.

Ekonomik verilerde ise ABD’de açıklanan Dış Ticaret Dengesi; beklentilerin kısmen altında bir Dış Ticaret Açığı rakamına işaret ederken, ülkenin Yeni İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı(JOLTS) verisi de 9 Milyon 286 Bin ile rekor tazeledi.

Almanya’nın Sanayi Üretimi ile yine Almanya ve Euro Bölgesi’nin ZEW Ekonomik Hissiyatı verileri ise; öngörülerden kötü gerçekleşmeler gösterdi. Öte yandan Almanya’nın 3.Pandemi yardım paketini Eylül sonuna kadar uzatacağına dair haberle birlikte “Euro” açısından önem arz eden gelişmelerdendi.

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 8,6253 seviyelerinden başlayan Dolar/TL kuru günü 8,5979 seviyesinden kapattı. EURTL kuru 10,4820 GBPTL kuru ise 12,1816 seviyesinden günü tamamladı.

Bugüne baktığımızda ise Dolar /TL kuru 8,6056 EUR/TL 10,4645 GBP/TL kuru ise 12,1703 seviyesinden işlem görmeye başladı.

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09/06/2021 11:56