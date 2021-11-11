Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 11 Kasım 2021

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2021 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de işsizlik oranı, Eylülde bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak %11,5 seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 794 bin kişi oldu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, yayınladığı raporda, Türkiye’nin gelecek yıl %4,8 seviyesinde büyüme kaydetmesinin beklendiği belirtildi. Ayrıca gelişen piyasaların büyük çoğunluğunda ekonomik aktivitenin 2022'de yeniden salgın öncesindeki seviyesine dönmesinin beklendiği bildirildi.

ABD'de Ekim ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi açıklandı. Verilere göre yıllık enflasyon %6,2 ile 1990'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Bir önceki aya göre ise artış %0,9 oldu. ABD Hazine Bakanı Yellen, Fed’in 1970’lerdekine benzer çift haneli enflasyona izin vermeyeceğini belirtti. Yellen; “fiyat artışlarının düzeleceğini ve normal olarak değerlendirdiğimiz %2 seviyelerine yaklaşacağımızı düşünüyorum” şeklinde konuştu.

ABD Çalışma Bakanlığı’nın verilerine göre haftalık işsizlik maaşı başvuruları 6 Kasım’da sona eren haftada 4 bin düşerek 267 bine geriledi. Bu, pandeminin başladığı Mart 2020’nin ortalarından beri görülen en düşük seviye olarak kayda geçti. Başvurular böylece altı hafta üst üste düşüş trendini sürdürdü.



ABD Başkanı Joe Biden’da enflasyon ve işsizlik maaşı başvuruları hakkında açıklamalar yaptı. Biden, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısının 6 haftadır düşüş kaydettiğini ve göreve geldiğinden bu yana işsizlik maaşı başvurularının %70 azaldığını kaydetti. ABD'de 31 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyon oranına ilişkin ise; "enflasyon Amerikalıların cebini yakıyor ve bu eğilimi tersine çevirmek benim için en önemli öncelik." değerlendirmesinde bulundu.

ABD piyasaları resmi tatil nedeniyle bugün kapalı olacak. Türkiye’de cari işlemler dengesi ve İngiltere GSYİH verileri takip edilecek.

USDTRY 9,740’lı seviyeleri dün kırarak yukarı yönlü hareket etti. Dün 9,876 seviyesine kadar çıkan kur, kapanışı 9,834 ile yaptı. Bugün piyasada 9,890 seviyelerinde fiyatlanıyor. Dolar endeksinin de yukarı yönlü hareketinden güç bulan kur, haftaya Perşembe TCMB’nin faiz toplantısından çıkacak karar öncesi de yön bulmaya çalışıyor. EURTRY 11,351 ve GBPTRY 13,267 ile fiyatlanmakta.

Bu habere tepkiniz:



11/11/2021 09:19