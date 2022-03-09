Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 9 Mart 2022

Creditwest’ten Herkese Merhaba,

ABD ve İngiltere Rusya’dan ham petrol, petrol ürünleri, doğalgaz ve kömür ithalatını yasakladı. Kararın petrol fiyatlarını artıracağını söyleyen ABD Başkanı Biden, özgürlüğü savunmanın bir bedeli olacak açıklamasını yaptı. İngiltere ise 2022 sonuna kadar kademeli olarak Rus petrol ithalatını yasaklayacak. Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ise, yıl sonuna kadar Rusya'dan alınacak doğalgaz miktarının büyük oranda azaltılacağını duyurdu. Avrupa Birliği Rusya’dan ithal ettiği doğalgaz miktarını 1 yıl içinde 3’te 1 oranında azaltmak için plan yapıyor. REPowerEU adı verilen bu yeni enerji planı ile AB hızlı bir şekilde Rusya dışında kaynak ülkelerden sıvılaştırılmış doğal gaz alımı ve yenilenebilir enerji üretimi atağı yapacak.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD hükümetiyle temas halinde olduklarını doğruladı. Geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray Rus petrolüne alternartif arama çalışmaları kapsamında Venezuela ile enerji tedariği konularında görüştüklerini açıklamıştı.

Rusya’nın kredi notunu bir kez daha düşüren kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ülke tahvillerinde temerrüdün yakın olduğu uyarısında bulundu.



ABD Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre, dış ticaret açığı ithalattaki rekor artışın etkisiyle Ocak’ta %9,4 artarak 89.7 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Avrupa İstatistik Ofisi verilerine göre Euro Bölgesi'nde GSYİH, 2021'in son çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla %0,3, 2020'nin aynı dönemine göre de %4,6 yükseldi.

USDTRY 14,577, EURTRY 15,919 ve GBPTRY 19,133 seviyelerinde fiyatlanmakta.

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09/03/2022 09:47