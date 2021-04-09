Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 9 Nisan 2021

Creditwest Bank’tan herkese merhaba,

Dün yaşanan gelişmelere bakıldığında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık menkul kıymetler istatistiklerine göre, Ağbal-Kavcıoğlu görev değişiminin ardından yabancı sermaye çıkışı devam ediyor.

Başkan değişimini izleyen haftada 15 yılın en sert yabancı çıkışı 1,9 milyar dolarla yaşanmıştı. TC Merkez Bankası verilerine göre 2 Nisan haftasında ise yabancı yatırımcılar 364 milyon dolarlık net hisse satışı ve 140 milyon dolarlık tahvil net satışı gerçekleşti.

Böylelikle değişikliği takip eden iki haftada yabancı yatırım çıkışı 2,4 milyar doları geçti.

Yurt dışı tarafta ise, dün Avrupa Merkez Bankası, Mart ayında gerçekleştirdiği toplantısının tutanaklarını yayımladı. Tutanaklar incelendiğinde; bankanın genişleyici para politikasını gerektiği sürece sürdüreceği, büyüme görünümü üzerindeki risklerin daha dengeli olduğunun belirtildiği görüldü.

Öte yandan Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde dün yaptığı konuşmada daha önceki

konuşmalarına paralel olarak enflasyonda yükseliş beklentisini paylaştı. Geçtiğimiz

yılın sonuna göre bu yıla güçlü bir enflasyon ile girildiğini söyleyerek önümüzdeki

dönemde enflasyonun daha üst seviyelere yükseleceğini belirtti.

ABD tarafında ise işsizlik maaşı başvurularının beklentilerin üzerinde gelmesiyle ABD on yıllık tahvil faizinin %1,61'lere kadar gerilediği gözlendi. Öte yandan dün açıklamaları takip edilen FED Başkanı Powell; bir kez daha enflasyon konusunda endişeli olmadığını, hala milyonlarca Amerikalı'nın işsiz olduğunu ve ekonomik toparlanmanın henüz tam olarak sağlanmadığını vurguladı. Yapılan bu açıklamaların desteklerin süreceğine işaret etmesiyle ABD borsaları dün artıda kapandı

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 8,1709 seviyelerinden başlayan Dolar/TL kuru günü 8,1281 seviyesinden kapattı. EURTL kuru 9,6822 GBPTL kuru ise 11,1623 seviyesinden günü tamamladı.

Bugün ise Dolar /TL kuru 8,1566 EUR/TL 9,7060 GBP/TL kuru ise 11,1986 seviyesinden işlem görmeye başladı.

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09/04/2021 09:42