Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 9 Ocak 2020

Piyaslardaki gelişmelere baktğımızda öncelikli olarak Türkiye tarafında dün TürkAkım doğal gaz boru hattının açılışı için İstanbul'a gelen Rusya Devlet Başkanı Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmesi gerçekleşti. İki liderin Libya ve Suriye meselesi başta olmak üzere ABD-İran gerginliğini de görüştükleri belirtildi.

Bununla birlikte dün Rusya ile Türkiye arasındaki doğrudan gaz bağlantısı TürkAkım'ın açılışı yapıldı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Türkiye'nin tedarik güvenliğini artıracak ve Rusya'nın müşterilerine yeni bir hattan gaz vermesini sağlayacak TürkAkım boru hattının açılışını yaparlarken, Erdoğan Akkuyu nükleer santralinin planlandığı gibi 2023 yılında tamamlanacağını söyledi. İnşasına 2017 yılında başlanan TürkAkım boru hattı, doğalgaz tüketiminde tamamen yurtdışına bağımlı ve Rusya'nın başlıca doğalgaz müşterilerinden olan Türkiye ile Rusya arasında doğrudan bağlantı kuracak. Böylece tedarik yolunda başka ülkelerin olmasından kaynaklanan jeopolitik risklerin önüne geçilebileceği belirtildi.

Öte yandan ABD’nin İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü'nün Komutanı Kasım Süleymani ve Irak'lı militan grubu Haşdi Şabi'nin Genel Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'i hava saldırısı ile öldürmesi ve ardından İran’ın da ABD’nin Irak’taki iki askeri üssünü füzeyle vurması Ortadoğu’daki jeopolitik riskleri artırdı. Ancak daha sonra her iki tarafın da savaş istemediğini açıklaması piyasalardaki korkuyu bir miktar düşürdü. Gelişmelerin devamında ise ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamaları takip edildi. Trump’ın, ‘’ABD barış isteyen herkesle anlaşmaya hazırdır.’’ Ifadeleriyle birlikte risk seviyesinde azalmalar görülürken ABD’nin Birleşmiş Milletler’e mektup gönderdiği ve mektupta İran ile ön koşulsuz temasa hazır olduğunu ifade etmesi dikkatleri çekti. Öte yandan Trump İran’ın misillemesine askeri olarak yanıt vermeyeceklerini fakat ekonomik yaptırımlara devam edeceklerini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın gerilimi sonlandıracak açıklamaları ise dün piyasalardan anında yanıt buldu. 5,9520'den kademeli olarak 5,90 seviyelerine çekilen Dolar/TL kuru şu saatlerde ise 5,92 seviyelerinden işlem görüyor.

ABD tarafında açıklanan verilere baktığımızda ise özel sektör istihdamı 2019'un son ayında güçlü artış kaydetti ve istihdam piyasasının sağlıklı görünümünün sürdüğüne işaret etti. Gelen rakam 160 Bin tahminlerine karşın 202 Bin ile piyasada beklenen rakamların bir hayli üzerinde gerçekleşti. Öte yandan verinin bir önceki gerçekleşmesi de yukarı yönlü revize edildi.

Öte yandan piyasalarda dün Almanya’dan gelen Fabrika Siparişleri ekonomik verisi takip edildi. Gelen veriye göre Almanya’da Kasım ayında Fabrika Siparişleri beklentilerden fazla azaldı ve %1.3 oranında düşüş gerçekleştirdi. Gelen veri ile birlikte Euro bölgesinin en büyük ekonomisinin sanayi sektöründeki son 10 yılın en kötü daralmasını düzeltmekte halen zorlandığı görüldü.

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 5,9765 civarından başlayan Dolar/TL kuru günü 5,9100 seviyesinden kapattı. EUR/TL kuru 6,5675 seviyesinden, GBP/TL kuru ise günü 7,7453 seviyesinden tamamladı.

Piyasalarda bu sabah Dolar/TL kuru 5,9246 , EUR/TL kuru 6,5867 GBP/TL kuru ise 7,7702 seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Ekonomik takvime baktığımızda ise Türkiye tarafında önemli bir veri akışı bulunmazken yurt dışı tarafta ise Euro Bölgesi’nden İşsizlik Oranı, Avrupa Merkez Bankası Para Politikası Toplantı tutanakları, Almanya Sanay Üretimi ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı’nın konuşması takibimizde olacak.

09/01/2020 09:57