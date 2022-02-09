Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 9 Şubat 2022

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İngiltere’nin başkenti Londra’da Pazartesi ve Salı günü bankacı ve yatırımcılarla bir araya geldi. İki gün süren görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenleyen Bakan Nebati, görüşmelerin verimli geçtiğini söyledi. Bakan Nebati, kur korumalı TL mevduata talebin 312 milyar lirayı aştığını açıkladı. Gelecek dönemde önemli bir paketin daha açıklanacağını söyleyen Bakan Nebati, bu paketle beraber yastık altındaki yaklaşık 250-350 milyar dolar değerindeki altını sisteme sokmuş olacaklarını belirtti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Avrupa Merkez Bankası’nın faiz artışına kapı açtığını aktardı. AMB'nin faizleri yükseltmeden önce net varlık alımlarını aşamalı olarak azaltmasının gerekeceği, ancak bankanın mevcut zamanlaması göz önüne alındığında varlık alımlarının Eylül'den önce tamamlanmasının pek olası olmadığı belirtildi. Bunun Aralık ayında ilk faiz artışının önünü açacağı aktarıldı.



Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasında Pazartesi gerçekleşen ve Rus liderin soğuk tavırlarıyla gündeme gelen toplantı sonrası Macron, amacının Ukrayna'da gerilimin daha fazla tırmanmasını engellemek olduğunu ve bunda başarılı olduğunu dile getirip, "Bana göre bu amaca ulaşıldı" ifadelerini kullandı. Bölgede belirsizlik devam etse de açıklamaların piyasalar üzerinde olumlu etkisinin gözlemlenmesi bekleniyor.

ABD’de dış ticaret Aralık ayında 80,7 milyar dolar açık verdi. Açıklanan verilere göre Aralık ayında 228,1 milyar dolarlık ihracat ve 308,9 milyar dolarlık ithalat yapıldı. ABD dış ticareti Eylül'de 81,4 milyar dolar ile rekor açık vermişti.

Veri akışının yine sınırlı olacağı günde, yarın Türkiye işsizlik oranı, ABD TÜFE ve ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek.

USDTRY 13,603, EURTRY 15,531 ve GBPTRY 18,433 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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09/02/2022 10:52