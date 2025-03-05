Creditwest Bank Kıbrıs Ekonomi Gündemi 5 Mart 2025

BİST-100 endeksi, dünkü işlem gününe; 9 puan civarında sınırlı düşüşle başladı. Gün içerisinde; önceki gün TÜİK’den gelen enflasyon rakamlarının pozitifliği ve ABD Başkanı Donald Trump’ın yürürlüğe aldığı gümrük tarifelerinin negatifliği arasında yön bulmakta zorlanan endekste, seansın sonunu yüzde 0,13 oranındaki kısmi düşüşle 9.898,01 puandan noktaladı.

TCMB, Şubat 2025'e ilişkin Aylık Fiyat Gelişmeleri raporunu yayımladı. Rapora göre, tüketici fiyatları Şubat ayında %2,27 oranında artarken, yıllık enflasyon 3,07 puan azalışla %39,05 seviyesine geriledi. Yıllık enflasyon enerji grubunda artış gösterirken, diğer ana harcama gruplarında düşüş kaydedildi. Aylık bazda temel mal fiyatları gerilerken, hizmetler başta olmak üzere diğer ana gruplarda fiyat artışları ocak ayına kıyasla hız kesti.

Dün küresel tarafta ise, bir yandan; ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin, Kanada ve Meksika’ya yönelik gümrük tarifelerini yürürlüğe alması, diğer yandan da Ukrayna-Rusya savaşına dair gelişmeler ön plandaydı. Ticaret savaşları tarafında; Trump’ın hedefindeki Çin, Kanada ve Meksika’dan ABD ürünlerine tarife misillemesi geldi. Jeopolitik riskler tarafında ise, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin, barışın tesisi için ABD ile bir anlaşma yapmak istediklerinisöylemesi önemliydi.

Avrupa tarafında dün açıklanan işsizlik verilerine göre, ocak ayı işsizlik oranı yüzde 6.2 olarak gerçekleşerek beklentilerin altında kaldı. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Perşembe günü 25 baz puanlık faiz indirimi fiyatlarken, ilerleyen süreçte daha hızlı bir faiz indirimi beklentisi de artıyor. Almanya’da ise hükümet partileri, savunma harcamalarını artırmak için borçlanmanın yükseltilmesi ve 500 milyar euroluk bir altyapı fonu oluşturulmasını önerdi. İngiltere Maliye Bakanı ise ABD ile ticaret anlaşması yapmayı umduklarını, ancak yine de diğer ülkelere uygulanan tarifelerden olumsuz etkilenebileceklerini belirtti.

Altın, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi tehditlerinin güvenli liman talebini artırmasıyla önceki iki seansta yüzde 2'den fazla yükseldikten sonra rekor seviyeye yakın bir seviyede sabit kaldı.

Külçe altın ons başına 2.913 dolara yakın seyrediyor.

Petrol, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick'in Trump yönetiminin Meksika ve Kanada'ya yönelik bazı tarifeleri geri çekebileceğini söylemesinin ardından düştü. Bu durum küresel piyasalara daha fazla belirsizliğe yol açtı.

ABD Ham Petrolü, son üç seansta yüzde 3 düştükten sonra varil başına 68 doların altına düştü. Brent Salı günü 71 dolara yakın kapandı.

Kripto para piyasasında ise Bitcoin’in fiyatı 87 bin dolar seviyesinde işlem görüyor

Paritelerde USD/TRY 36.46, EUR/TRY 38.75, GBP/TRY 46.62.