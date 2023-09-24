Creditwest Bank KTEV öğrenci burs programına destek sağlamaya devam ediyor

Creditwest Bank, 2023-2024 Eğitim Döneminde 20 öğrenciye eğitim bursu vermek için Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı ile protokol imzaladı.

Creditwest Bank, sosyal sorumluluk bilinci ile 2018 yılından bu yana KTEV’in ihtiyaçlı ve başarılı öğrencilere sağladığı burs programına destek vermeye devam ederek toplamda 85 öğrenciye yıllık eğitim bursu sağlamış oldu.

Creditwest Bank Genel Müdürlüğü’nde gerçekleşen toplantıya Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Umure Örs, KTEV Mütevelli Heyeti üyesi Berna Yılmazoğlu, Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı Müdürü Şevki Barutçu, Creditwest Bank Genel Genel Müdür Yardımcısı Şahin Pekel katıldı.

İş birliği ile ilgili Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer ve Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Umure Örs birer konuşma yaptı.

UMURE ÖRS: EĞİTİM BURSLARI YANI SIRA DEVLET OKULLARINA DA DESTEĞİMİZ SÜRÜYOR

KTEV Mütevelli Heyeti Başkanı Umure Örs; öncelikle Creditwest Bank’ın ilk protokol yaptıkları günden itibaren KTEV’e kesintisiz olarak pandemi dönemi dahil her yıl destek oldukları için banka yöneticilerine teşekkür etti.

Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı olarak eğitimde eşitliğe çok önem verdiklerini 1994 yılından bu yana başarılı ve ekonomik yoksunluk yaşayan öğrenciler ile devlet okullarına da katkı sağladığını belirten KTEV Mütevelli Heyeti Başkanı Umure Örs, vakfın duyurulan bursların yanı sıra ülkede yaşanan trafik kazası, sağlık sorunu gibi olaylardan ötürü anne, babasını kaybeden öğrencilere de desteğinin olduğunu açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı aracılığı ile devlet okullarından gelen talepleri de değerlendirdiklerini söyleyen Örs, bu bağışların Creditwest Bank gibi duyarlı kurum, kuruluşlar ve kişilerin desteği ile KTEV’in özkaynakları sayesinde gerçekleştirdiklerini söyledi.

Umure Örs, Creditwest Bank’ın banka kaynaklarını başarılı ancak ekonomik yoksunluk çeken çocuklarla paylaşırken, KTEV’nı aracı olarak seçmesinden ayrı bir gurur duyduklarını ve Creditwest Bank’a ve tüm yöneticilerine teşekkür ettiklerini yineledi.

MAZHER ZAHEER: EĞİTİMLİ VE ÇAĞDAŞ BİREYLER YETİŞTİRİLMESİNE DESTEK OLMAK EN BÜYÜK SORUMLULUĞUMUZDUR

Bir toplumun gelişimi için eğitimli ve çağdaş bireyler yetiştirilmesine destek olmanın bu topluma olan en büyük sorumlulukları olduğunu söyleyen Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, 2018 yılından bu yana Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı ile beraber ihtiyaçlı ve başarılı öğrencilere burs sağlamak için iş birliği yaptıklarını belirtti.

Zaheer, eğitime yapılan yatırımın insan ve topluma yapılan en güzel yatırım olduğunu, ülkelerin gelişmişlik kriterlerini toplumun eğitim düzeyinin belirlediğini, eğitimli toplumların daha çağdaş, demokratik ve vizyon sahibi olduklarını ifadelerine ekledi.

Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, bankanın çalışanlarının eğitimene özel önem verdiğini dile getirerek, eğitimli çalışanların hizmet kalitesini arttırdığını söyledi.