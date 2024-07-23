Creditwest Bank, Local Pay İle Mobil Ödeme Deneyimini Yeniden Tanımlıyor

Creditwest Bank, yenilikçi bankacılık çözümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. 2018 yılında kullanıma sunulan yeni nesil mobil ödeme sistemi Local Pay, son güncellemesiyle kullanıcılarına daha da gelişmiş bir deneyim sunuyor. Yenilenen arayüzü ve eklenen yeni özelliklerle Local Pay, hem kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor hem de özel kampanyalar ve çarkıfelek özelliği ile 2 katı puan kazanma fırsatları sunuyor.

Local Pay'in Avantajları

Local Pay, KKTC'de 1000'den fazla, Türkiye'de ise 26.000'den fazla noktada mobil ödeme kolaylığı sağlıyor. Uygulamayı telefonlarına indiren kullanıcılar, herhangi bir banka kredi kartlarını ekleyerek doğrudan kartından veya eklediği kartlarından top-up para yükleyerek ve Creditwest Bank hesaplarından hızlı ve güvenli ödeme yapabiliyorlar. Ayrıca uygulama üzerinden başka bir Local Pay kullanıcısına para göndermek de mümkün.

Local Pay temassız ve güvenli ödeme yapma imkanı sunarken x2 Local Pay Puanı kazanma avantajı da sunuyor. Her harcamada puan kazanmanın yanı sıra Çarkıfelek özelliği ile 100.000 TL'ye kadar Local Pay puan kazanma şansı da kullanıcıları bekliyor. Ayrıca Türkiye’de üye iş yerlerinde yapılan alış verişlerde %15’e varan anında iade imkanı da sunuyor.

Local Pay İşletmelere de Avantaj Sağlıyor

Kuzey Kıbrıs'ta 1000'den fazla işletme Local Pay ödeme sistemine dahil olmuş durumda. Marketlerden restoranlara, benzin istasyonlarından elektrik kurumuna kadar geniş bir yelpazede hizmet veren işletmeler, Local Pay sayesinde hem pos cihazı maliyetlerinden kurtuluyor hem de ödeme süreçlerini hızlandırıyor.

Creditwest Bank'tan Teknoloji Hamlesi

Creditwest Bank dünyadaki yeni nesil teknolojileri kendi iç yazılımı ile adaya taşımaya devam ediyor ve kullanıcılarına dünya standartlarındaki dijital yenilikleri deneyimleme fırsatı sunuyor. Yenilenen ön yüzü ile daha dinamik ve yenilikçi bir tasarım sunarken aynı zamanda da temassız ve güvenli ödeme imkanı sunanan Local Pay, kullanıcılarına bir birinden güzel kampanyalar sunuyor. Yenilenen Çarkıfelek özelliği ile her hafta 100.000 TL'ye kadar ekstra puan kazanma fırsatı da sunarken, yeni kullanıcılarına ise 200 TL değerinde hoş geldin puanı kazandırıyor. Ayrıca 23/07/2024 – 26/08/2024 tarihleri arasında 1,500 TL ve üzeri ödemelerde 150 TL geri iade kampanyası ile de kullanıcılarını harcadıkça kazandırmaya devam ediyor.

Local Pay, Creditwest Bank'ın teknoloji alanındaki yatırımlarının ve müşteri odaklı hizmet anlayışının bir yansıması olarak öne çıkıyor. Yenilikçi özellikleri ve sunduğu avantajlarla Local Pay, mobil ödeme deneyimini bir üst seviyeye taşıyor.