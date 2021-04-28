Creditwest Bank Şube ve Dijital Kanallarından Artık Gümüş Yatırımı Yapmak Mümkün

Birikim yapan kişilerin yatırımlarını çeşitlendirmek için yeni bir fırsat sunan Gümüş hesap, uluslararası piyasalarda belirlenen fiyatlarla artık Creditwest Bank müşterilerine şube ve dijital kanallarından kolaylıkla yatırım yapma imkanı sağlıyor.

Böylelikle yatırımcılar, açtıkları Gümüş Hesabı’nda 99.9/100 saflıkta kaydi gümüş alım/satım işlemini Creditwest Bank aracılığıyla yapabiliyor.

GÜMÜŞ BELİRSİZ RİSKLİ DÖNEMLERDE GÜVENLİ YATIRIM ARACI

Pandemi dönemiyle birlikte piyasalarda yaşanan riskten kaçış modu, yatırımcıların güvenli liman arayışını tetiklemiş, bununla beraber gelenekesel yatırım aracı olan Altın’ın yanı sıra emtialar arasında Gümüş’ün de yıldızının parlamasına sebep olmuştur. Gümüşü diğerlerinden ayıran ve ekonomide normalleşmeye gidilirken bile güçlü bir duruş sergileyeceği beklentisini doğuran en önemli özellik ise endüstriyel alanda yoğun kullanımının olması olarak gösterilmekte. Buna göre, özellikle ABD ve Çin gibi dünya devlerinin yenilenebilir enerji sektörüne yapmayı vaad ettikleri yatırımlara parallel olarak bu alanda önemli kullanımı olan gümüşe talebin artması ve dolayısı ile gelecek vaad eden bir emtia olarak karşımıza çıkması öngörülmektedir.

KAYA BAŞAY: MÜŞTERİLERİMİZİN TASARRUF OLANAKLARINI ÇEŞİTLENDİRMEK VE UZUN VADEDE TASARRUFLARINA DEĞER KATMALARINA OLANAK SAĞLAMAK İSTİYORUZ.

Creditwest Bank Hazine Müdürü Elif Kaya Başay yaptığı açıklamada, ‘Müşterilerimizin tasarruf olanaklarını çeşitlendirmek ve uzun vadede tasarruflarına değer katmalarına olanak sağlamak amacıyla hali hazırda sunuyor olduğumuz sermaye piyasası yatırım araçlarına ve altın hesabına ek olarak Gümüş Hesabını, ürünlerimiz arasına katmış bulunuyoruz.’ diye konuştu.

Elif Kaya Başay, belirsizlik dönemlerinde güvenli liman yatırımlarından biri olarak kabul edilmeye başlanan Gümüş yatırımı yapmak isteyen bireysel veya kurumsal müşterilerinin Creditwest Bank’ın herhangi bir şubesine başvurarak, vadesiz türde Gümüş Hesabını kolaylıkla açtırıp yatırım yapabildiğini, anlık fiyat değişimlerini ise internet sitemizden takip edebildiği belirtti.

Pandemi döneminde dijital bankacılık aracılığıyla yapılan işlemlerin arttığı günümüzde Creditwest Bank Mobil ve İnternet Bankacılığı kullanan tüm Creditwest Bank müşterilerin Gümüş yatırımlarını bulundukları yerden diledikleri zaman kolaylıkla yapabildiğini vurgulayan Creditwest Bank Hazine Müdürü Elif Kaya Başay, Creditwest Bank Gümüş Hesabı olan yatırımcıların şubelerine verecekleri talimatla her ay otomatik olarak da hesaplarında Gümüş yatırımlarını gerçekleştirebileceğini ekledi.

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28/04/2021 16:10