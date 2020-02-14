Creditwest Bank ve Omağ Development’ten yatırım finansman anlaşması projesi

Creditwest Bank ve OMAĞ Development arasında imzalanan yatırım finansman anlaşması sonucunda tamamlanan Murat Efendi Villaları satışa sunulup koçan teslimine hazır hale getirildi.

Girne Ozanköy’ün en prestijli projesi olan Murat Efendi Villaları’nın yatırım finansman garantörlüğünü Creditwest Bank sağlamıştı.

Omağ Group yetkilileri, ilgili projenin adını, yaşadığı toprağın değerini bilen, emeğinin bereketini çalışkanlığı ve cömertliği ile harmanlayan, Ozanköy’ün unutulmaz siması (Murat Hüseyin) nam-ı diğer Murat Efendi’den alan Murat Efendi Villalarını yakın zamanda bitirdiklerini ve koçan ve anahtar teslime hazır hale getirdiklerini açıkladı. Mutluluk ve huzuru nesilden nesile taşımak için yükselten Murat Efendi Villaları A, B, C ve D tip olarak toplam 27 villadan oluşuyor ve tuğlasından boyasına kadar çevre dostu malzeme kullanılarak Ozanköy‘ün tüm güzelliklerini villa sahiplerine sunuyor.

Projeler planlanan sürede bitiyor

Creditwest Bank’ın bankacılık ve emlak sektöründe kazandırdığı yatırım finansman garantörlük anlaşması uyarınca, inşaat şirketleri projelerinin finansmanını banka garantisi altına alarak inşaatlarını planladıkları şekilde ve zamanında bitirme imkanı elde ediyorlar. Creditwest Bank sadece proje yatırım finansmanlığı sağlamakla kalmayıp projenin satışına da destek olarak çok özel koşullarda bireysel ev kredileri sağlıyor. Credithome ve Expat Mortgage adı altında yerli ve yabancı uyruklu vatandaşlara yönelik sunulan ev kredileri, 180 aya varan vadeler ile proje başladığı andan itibaren ev sahibi olma şansı sunuyor.

Creditwest Bank, ilgili anlaşmaya özel olarak TL’de aylık % 0,82 ve YP’da aylık % 0,37 faiz oranları ile, yerli vatandaşlara 180 aya varan, yabancı uyruklulara ise 120 aya kadar kefaletsiz olarak konut değerinin % 60 oranında kredi imkanları sunuyor.

Adıyla yaşayan, adıyla yaşatan murat efendi villaları anahtar ve koçan teslimine hazır

Adını Ozanköy’ün unutulmaz siması (Murat Hüseyin) nam-ı diğer Murat Efendi’den alan, her ailenin yaşamak için hayalini kurduğu Murat Efendi Villaları sakinlerine Ozanköy’ün en nezih yerinde inşaa edildi.

Tuğlasından boyasına kadar çevre dostu malzeme kullanımı, çift cam yalıtımlı alüminyum doğrama sistemleri, dış cephe kaplaması (mantolama), yeşil çevre düzenlemesi, kapalı garaj, VRF merkezi klima sistemi, site çevre aydınlatması ve isteğe bağlı yüzme havuzu ile 235 m2 ile 290 m2’lik farklı yaşam alanları sunan Murat Efendi Villaları kaliteli yaşam vaad ediyor.

14/02/2020 10:29