Creditwest Bank ve Tatlısu Belediyesi işbirliği ile fatura ödemeleri banka şubeleri ve dijital kanalları aracılığıyla anında gerçekleşiyor

Tatlısu Belediyesi’ne ait faturalar Creditwest Bank veznelerinden, internet bankacılığı, mobil bankacılık ve West Notifier uygulaması üzerinden anında ödenebiliyor. Creditwest Bank müşterileri otomatik ödeme talimatı vererek de Tatlısu Belediyesi’ne ait faturaların düzenli olarak anında ödenmesini sağlayabiliyor.

Konu ile ilgili anlaşmaya Tatlısu Belediyesi Başkanı Hayri Orçan ve Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer imza koydu. İmza toplantısına Creditwest Bank Bilgi Sistemleri Müdürü Bora Tüccaroğlu, Gönyeli Şube Müdürü Fırat Gürboyoğlu ile Tatlısu Belediye yetkilileri katıldı.

HAYRİ ORÇAN: AMACIMIZ TATLISU HALKINA EN İYİ HİZMETİ SUNMAK

Bu işbirliği ile ilgili bilgi veren Tatlısu Belediyesi Başkanı Hayri Orçan görev süreleri boyunca amaçlarının halka hizmet olduğunu, dünyadaki yenilikleri yakından takip ettiklerini ve bu konuda bir çok girişim yaptıklarını belirtti. Kaynakların doğru ve etkin kullanıldığında yeni teknolojilerin bir çok faydası olduğunu belirten Orçan, dijital dünyaya ayak uydurmamız gerektiğini anlattı.

Creditwest Bank ile yaptıkları online ödeme işbirliğinin belediyeleri için bir ilk olduğunu, artık Creditwest Bank şubelerinden, dijital kanallarından yapılan su, emlak, trafik, işyeri vergisi ve diğer borç ödemelerinin anında Tatlısu Belediyesi sistemine yansıdığını belirten Orçan, Creditwest Bank’la halkın yararına olacak her türlü işbirliğine açık olduklarını dile getirdi.

ZAHEER: KAMU KURUMLARI, YEREL YÖNETİMLER VE ÜNİVERSİTELER İLE FİNANS TEKNOLOLOJİSİ ALANINDA İŞ BİRLİĞİ YAPMAYA HAZIRIZ

Konu ile ilgili bilgi veren Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, Creditwest Bank’ın altyapısına sürekli yatırım yaptığını ve müşterilerinin bulundukları yerden bir çok bankacılık işlemini kolaylıkla yapabildiğini, Kuzey Kıbrıs’ın en büyük özel bankası olarak müşterilerinin hayatını kolaylaştıracak hizmetler sunmaya bundan sonra da devam edeceklerini belirtti. Zaheer, bugüne kadar Kıbrıs halkının ihtiyaç ve beklentilerine yönelik birçok bankacılık ürünü, hizmeti ve uygulaması geliştirdiklerini, kamu kurumları, yerel yönetimler ve üniversiteler ile finans teknolojisi alanında iş birliği yapmaya hazır olduklarını belirtti.

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22/02/2022 14:25