Creditwest Bank’a Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan Teşekkür Belgesi

İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası çerçevesinde Çalışma Dairesi yetkilileri, iş güvenliği konusunda farkındalığı artırmak için mevzuatlara uyum gösteren örnek kurumlara ziyarette bulunarak teşekkür belgesi takdim ediyor.

Bu çerçeverede Creditwest Bank’a Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan iş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuatları yerine getirdirdikleri ve Ocak 2019 ile Nisan 2021 tarihleri arasında iş kazası olmasını önledikleri için teşekkür belgesi verildi.

Teşekkür belgesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Dairesi Lefkoşa Bölge Amiri Ayşe Yönlüer ve İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumlusu Fatma Cellatoğlu tarafından Creditwest Bank’a ziyarette bulunularak Creditwest yetkililerine takdim edildi.

İlgili toplantıda Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, Genel Müdür Yardımcısı Şahin Pekel, Creditwest Bank Insan Kaynakları Müdürü Fatma Zorlu Çelebi ve Idari İşler Müdürü Halit Erdal hazır bulunarak teşekkür belgesini teslim aldı.

ZAHEER: ÇALIŞAN SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ VE MEMNUNİYETİNİ EN ÜST DÜZEYDE TUTMAK HEDEFİMİZ

Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, bir yıldan fazla bir süredir tüm dünya ile birlikte pandemi sürecinin yaşandığı ülkemizde bankacılık sektörünün hız kesmeden çalışmalarına devam ettiğini ve sektör çalışanlarının büyük bir özveri ile çalıştığını belirtti.

Mazher Zaheer, Creditwest Bank olarak pandemi sürecinde hem çalışanlarını hem de müşterilerini üst düzeyde korumak için bir çok önlem aldıklarını, bu süreçte, şubelerde maske, mesafe ve hijyen kurallarına ve kapalı alanlarda uygulması gereken tüm yasal kurallara harfiyen uyduklarını ekledi. Zaheer, şubelerde gişe önlerine koruyucular koyarak, çalışanlar için düzenli olarak maske, siperlik ve dezenfektan tedariğinde bulunduklarını söyleyerek müşterileri için de maske üretip hediye olarak dağıttıklarını belirtti.

Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer çalışanların iş güvenliğini sağlamanın en önemli görevlerinden birisi olduğunu ve bunun yanı sıra çalışan memnuniyetini de üst düzeyde tutmak için banka yönetimi olarak ciddi çalışmaları olduğunu belirtti.

Zaheer, çalışanlara sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortalamı yaratmanın tüm işletmelerin birincil görevi olduğunu ve mutlu çalışanların tüm işletmelere başarı olarak geri döndüğünü tecrübe ederek gördüklerini söyledi.

Mazher Zaheer, Creditwest Bank olarak yasal mevzuatlara harfiyen uymanın yanı sıra çalışanlara yönelik çalışma ortamı, çalışan bağlılığı ve memnuniyeti ile ilgili anketler yapıp onların da fikirlerini aldıklarını belirtti. Böylece tüm süreçlerine çalışanları da dahil ederek verimli bir çalışma ortamı sunduklarını söyledi.

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17/05/2021 15:24