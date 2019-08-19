Creditwest Bank’ın Bankacılık Ve Yazılımla İlgili Staj Programı Tamamlandı

Creditwest Bank, bu yıl 7. kez üniversite öğrencilerine ve öğrenimini bu yıl tamamlamış olan gençlere yönelik 30 gün süren “Kendimi Denemek İstiyorum” ve “Software Genius” staj programını gerçekleştirdi.

Başvuruların her yıl arttığı “Kendimi Denemek İstiyorum” ve “Software Genius” staj programında gençlerin kariyer hedeflerini belirlemesi, iş tecrübesi kazanmaları, teoride öğrendiklerini pekiştirmeleri hedeflenmiş olup aynı zamanda iş dünyasının kendi başına bir okul olduğunun farkına varmaları ve iş görüşmesinde kendilerine olan güvenlerinin artması sağlanmaktadır.

“Kendimi Denemek İstiyorum” programında gençlere hem pratik hem de teorik bilgilerle birlikte oryantasyon eğitimi, temel bankacılık eğitimi, şube ve Genel Müdürlük bölümlerinde çalışma imkanı sağlanıyor.

“Software Genius” programında ise yazılımcı gençlere SDCL (Software Development Life Cycle) aşamalarını içeren yazılım projelerinde deneyim kazanma imkanı sunuluyor. Gençlerin staj sonunda bir ürünün yazılımını tamamlamış olmaları hedefleniyor.

BU YIL 3.000 BAŞVURU ARASINDAN 19 GENÇ STAJ PROGRAMINA KATILDI

Program ile ilgili bilgi veren Insan Kaynakları Müdürü Fatma Zorlu Çelebi, aylar süren üniversite ziyaretleri, kariyer günleri sunumları ardından bu yıl programa yaklaşık 3.000 başvuru aldıklarını, başvurular arasında yapılan mülakatlar sonrasında 19 gence bu yıl staj deneyimi yaşattıklarını belirtti. Bu programı tamamlayan gençlerin profesyonel iş hayatında bulunmuş ve sektör hakkında genel bir bakış açısı elde etmiş olduğunu söyleyen Çelebi, bireysel gelişim anlamında gençlerin güçlü veya gelişmesi gerekli olan yanlarını da fark etmelerine vesile olduklarını ifade etti.

82 ÖĞRENCİDEN 12’SİNE İSTİHDAM SAĞLANDI

7 yıldır yapılan bu programa toplam 82 öğrencinin katıldığını, sonrasında ise toplamda 12 gencin bankanın çeşitli pozisyonlarında işe başladığını ifade eden Çelebi, bu yıl programı başarıyla tamamlayan bir stajyeri de banka bünyesinde istihdam edeceklerini söyledi.

Bu yıl “Kendimi Denemek İstiyorum’ programını tamamlayan 13 gence ve “Software Genius” Programını tamamlayan 6 gence sertifikaları Creditwest Bank Genel Müdürlük binasında Genel Müdür Mazher Zaheer ile Genel Müdür Yardımcıları Şahin Pekel ve Doğan Akay tarafından geçtiğimiz gün takdim edildi.

Genel Müdür Mazher Zaheer, programı tamamlayan öğrencilerle sohbet ederek programda edindikleri deneyimleriyle ilgili bilgi aldı.

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