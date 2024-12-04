Credıtwest Bank’ın mobil uygulaması West Notıfıer’dan para transferlerinde yeni bir kolaylık: Para talep et

Creditwest Bank’ın mobil uygulaması West Notifier, kullanıcılarına sunduğu pratik ve güvenilir bankacılık hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Kullanıcı dostu ara yüzü ve pratik çözümleriyle dikkat çeken uygulama yeni özelliği sayesinde, para transferi işlemleri daha da kolaylaştı. Artık West Notifier kullanıcıları, karşı taraftan para talep etmek için sadece birkaç dokunuşa ihtiyaç duyacak.

Creditwest Bank’ın yenilikçi mobil uygulaması West Notifier, müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmaya devam ediyor. Uygulamaya eklenen ‘Para Transferleri’ münüsü altındaki “Para Talep Et” özelliği ile para transfer işlemleri artık çok daha pratik hale geldi.

Bu özellik sayesinde, kullanıcılar karşı taraftan ödenmesi gereken tutarı kolaylıkla talep edebiliyor. Hem para isteyen hem de para gönderen kullanıcılar zaman kaybetmeden işlemlerini tamamlayabiliyor.

Creditwest Bank, bu yeni özellik sayesinde müşterilerine daha hızlı ve güvenli bir para transfer deneyimi sunmayı hedefliyor. Özellikle arkadaşlar arasında küçük borçların ödenmesi veya acil durumlarda para gönderilmesi gibi durumlarda “Para Talep Et” özelliği büyük kolaylık sağlıyor.

Komut: Müşterilerimizin Hayatlarını Kolaylaştırmak Ve Bankacılık Işlemlerini Daha Pratik Hale Getirmek Için Sürekli Olarak Yeni Teknolojileri Takip Ediyor Ve Uygulamaya Alıyoruz

Creditwest Bank Alternatif Dağıtım Kanalları Yöneticisi Şerife Komut, yeni özellik hakkında yaptığı açıklamada, “Müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak ve bankacılık işlemlerini daha pratik hale getirmek için sürekli olarak yeni teknolojileri takip ediyor ve uygulamaya alıyoruz. ‘Para Talep Et’ özelliği ile birlikte müşterilerimiz, arkadaşları arasında küçük borçların ödenmesi veya acil durumlarda para gönderilmesi gibi durumlarda daha hızlı ve güvenli bir şekilde işlem yapabilecekler. Bu sayede, müşteri memnuniyetini artırmayı ve dijital bankacılıktaki lider konumumuzu güçlendirmeyi hedefliyoruz.” dedi.

Creditwest Bank’ın West Notifier uygulaması, yenilikçi özellikleriyle bankacılık sektöründe öncü olmaya devam ediyor. Yeni eklenen “Para Talep Et” özelliği, kullanıcıların hayatlarını kolaylaştıran ve para transfer işlemlerini daha keyifli hale getiren önemli bir adım.

West Notifier Uygulamasında Neler Var?

West Notifier Uygulaması Hızlı Ve Güvenli Hizmet Sunarken Daha Pratik Hale Getirildi

West Notifier sayesinde hesap bakiyenizi görüntüleyebilir, tüm kredi ve mevduat hesap hareketleriniz ile ilgili anında bildirim alıp işlem yapabilir, fatura ödeyebilir, vadeli hesaplarınızın vade günü geldiğinde bildirim alabilir, hesap ekstrenizi ve kredi kartı harcamalarınızı kolayca görüntüleyebilirsiniz.

Yurt İçi/Yurt Dışı Bankalarına Para Transferi 7 Gün, 24 Saat Para Transferi Artık Mümkün

West Notifier sayesinde yurt içi/yurt dışı tüm para transferleri gerçekleşebilir, yurt içi ve Türkiye bankaları arasında para transferi ise 7 gün 24 saat anında yapılabiliyor.

Kurların sıkça hareketli olduğu bu dönemde West Notifier Döviz Kur Alarmı sayesinde kur dilediğiniz seviyeye geldiği zaman bildirim alabilir, döviz alış ve satış işlemi gerçekleştirilebilir, güncel mevduat faiz oranlarını tek tıkla öğrenilebilir, kredi kartınızın kayıp veya çalıntı durumunda hemen uygulama üzerinden bildirimini yapabilir, kartınızı online alışveriş kullanıma açıp kapayabilir, dönem içi kredi kartı harcamalarınızı uygulama içerisinden taksitlendirebilir, kredilerinizi takip edebilir, ödeme planına tek tıkla erişebilir, taksit günü geldiğinde ödemeniz ile ilgili bildirim alarak ödeme işleminizi kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Borsa İstanbul ile satın aldığınız hisse portföy takibi, hisse alış/satış ve emir işlemleri yapabilirsiniz.

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