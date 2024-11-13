Creditwest Bank'tan kadın girişimcilere büyük destek!

Creditwest Bank, 30. yılını kutlarken tarım sektörüne verdiği desteği "Projeni Anlat, Tarımda Yeniliğin Öncüsü Ol!" kadın girişimcilik yarışması ile taçlandırdı. Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Kadın Komitesi işbirliğiyle düzenlenen yarışma, kadın üreticilerin sektördeki yerini güçlendirmeyi ve yenilikçi projelerini hayata geçirmelerini hedefliyor.

Yarışma kapsamında, katılımcılara Dr. Hüseyin Varoğlu tarafından ücretsiz "Çiftlik Yönetimi" eğitimi K.T. Çiftçiler Birliği’nde verildi. Eğitim, çiftlik işletmeciliğinin temel prensiplerini kapsamlı bir şekilde ele aldı. Planlama ve organizasyon, finans yönetimi, pazarlama stratejileri ve sürdürülebilir tarım uygulamaları gibi konularda detaylı bilgiler paylaşıldı. Katılımcılar, bu eğitim sayesinde projelerini daha da geliştirme ve tarımda yenilikçi çözümler üretme konusunda önemli bir donanım kazandılar.

"Projeni Anlat, Tarımda Yeniliğin Öncüsü Ol!" yarışması, kadın girişimcilere birbirinden değerli fırsatlar sunuyor. Yarışmada başarılı olan projeler hibe desteği almaya hak kazanacak. Ayrıca, projelerini hayata geçirmek isteyen kadın girişimciler, avantajlı kredi paketlerinden faydalanabilecek. Bunun yanı sıra, deneyimli mentorlar tarafından proje geliştirme ve iş planı hazırlama konularında destek sağlanacak. Bu destekler, kadın girişimcilerin tarım sektöründe yenilikçi fikirlerini hayata geçirmelerine ve başarılı olmalarına önemli katkılar sağlayacak.

KAZANANLAR 18 KASIM’DA GERÇEKLEŞECEK TÖRENLE AÇIKLANACAK

Projeler, Creditwest Bank ve K.T. Çiftçiler Birliği yönetiminden oluşan bir jüri ekibi tarafından değerlendiriyor. Jüri, 12 Kasım'da bir araya gelerek kazanan projeleri belirledi. Ödül töreni ise 18 Kasım'de Grand Pasha Otel'de gerçekleştirilecek.

Creditwest Bank yetkilileri, "Projeni Anlat, Tarımda Yeniliğin Öncüsü Ol!" yarışmasının kadınların tarımsal üretimdeki potansiyellerini ortaya çıkarmaları ve yenilikçi fikirleriyle sektöre öncülük etmeleri için büyük bir fırsat olduğunu vurguladılar.