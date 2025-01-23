Creditwest Bank'tan KHYD’ne Destek İçin Komedi Oyunu: "Drama Latte"

Banka çalışanları sosyal sorumluluk projesi kapsamında sahneye çıkıyor.

Creditwest Bank Tiyatro Kulübü, "Drama Latte" adlı bir komedi oyununu Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD) yararına sahneleyecek. Erdoğan Kavaz tarafından yazılan ve yönetilen 45 dakikalık oyun, 28 Ocak-18 Mart tarihleri arasında Lefkoşa, Girne, Gazimağusa ve Güzelyurt'ta toplam 8 kez izleyiciyle buluşacak.

İlk oyun banka çalışanlarına özel

28 Ocak Salı günü sahnelenecek ilk oyun, Creditwest Bank çalışanlarına ve ailelerine özel olarak oynanacak. Oyun biletleri 200 TL olup, Creditwest Bank Şubelerinden ve tiyatro günü kapılardan satın alınabilecek.

"Drama Latte" basın toplantısıyla tanıtıldı

Creditwest Bank çalışanlarının Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında hayata geçirdiği "Drama Latte" oyunu, bugün Creditwest Bank Genel Müdürlük binasında düzenlenen basın toplantısında tanıtıldı. Toplantıda, Creditwest Genel Müdürü Mazher Zaheer, KHYD Başkanı Ayşe Kanlıada ve Yönetmen Erdoğan Kavaz birer konuşma yaptı.

"Farkındalık projeleri kanserle mücadeleyi ileriye taşır"

Creditwest Genel Müdürü Mazher Zaheer, tiyatro oyununun sosyal sorumluluk projesi kapsamında hayata geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kanserle mücadele konusunda herkesin bilinçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Zaheer, banka çalışanlarının bu projedeki emeğine teşekkür etti.

KHYD Başkanı Ayşe Kanlıada ise projenin önemine değinerek farkındalık yaratmanın erken tanı için kritik olduğunu belirtti. Kanlıada, bu tür projelerin çoğalmasının kanserle mücadeleyi ileriye taşıyacağını ifade etti.

"Gülmeye ve bir arada olmaya ihtiyacımız var"

Oyunun yazarı ve yönetmeni Erdoğan Kavaz, insanların yardımlaşarak birlikte yaptığı işlerin daha etkili olduğunu söyledi. Gülmeye ve bir arada olmaya ihtiyaç duyulan günlerden geçildiğine dikkat çeken Kavaz, banka çalışanlarının oynadığı oyunu yazmaktan keyif aldığını belirtti. Oyunun romantik ve naif bir tarafı olduğunu da anlatan Kavaz, üretmeye devam edeceklerini söyledi.

"Drama Latte" oyun tarihleri:

30 Ocak, 12, 19 Şubat - 20.00 - Lefkoşa KTÖS Konferans Salonu

26 Şubat - 20.00 - Çatalköy Erol Avgören Kültür Merkezi

4 Mart - 20.00 - Mağusa KÜKOM

11 Mart - 20.00 - Güzelyurt Belediyesi AKM

18 Mart - 20.00 - Lefkoşa KTÖS Konferans Salonu