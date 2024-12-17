Creditwest Bank’tan Kredi Kartı Müşterilerine Yeni Yıl Sürprizi: 4 Taksit Kampanyası Uzatıldı!

Creditwest Bank, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, Noble ve West kredi kartı sahipleri için büyük ilgi gören 4 taksit kampanyasını, yılbaşı hediyesi olarak 31 Aralık’a kadar uzattığını duyurdu. Black Friday dönemi ile başlayan ve yoğun talep gören kampanya, müşterilerin alışverişlerini daha kolay ve rahat bir şekilde yapmalarını sağlıyor.

Yurt İçi ve Yurt Dışı Harcamalarda Vade Farksız 4 Taksit İmkanı

Creditwest Bank, müşterilerinin her türlü ihtiyacına yönelik olarak hazırladığı bu kampanyayla, yurt içi ve yurt dışı tüm alışverişlerde vade farksız 4 taksit imkânı sunuyor. Creditwest Bank Pazarlama Bölüm Yöneticisi Serap Dönmez, kampanyanın müşteri odaklı yaklaşımını şu şekilde dile getirdi: “Cardplus markasının kurucu ortaklarından biri olarak, kredi kartı müşterilerimize pek çok ayrıcalıklı kampanya sunmayı sürdürüyoruz. Bu kampanya ile müşterilerimizin ihtiyaçlarını kolayca karşılayabilmelerini hedefliyoruz.”

Teknoloji ve Kolaylık Bir Arada: West Notifier ile Anında Taksitlendirme

Creditwest Bank, teknolojik çözümler sunarak müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak için teknolojik çözümler sunmaya devam ediyor. Serap Dönmez, müşterilerin taksitlendirmek istedikleri harcamaları, West Notifier uygulaması üzerinden zaman ve mekândan bağımsız olarak kolayca gerçekleştirebileceklerini belirtti. Bu özellik, müşterilerin alışverişlerini daha iyi yönetmelerine ve bütçelerini etkin şekilde planlamalarına yardımcı olmaktadır.

Yılbaşı Alışverişleri Artık Daha Keyifli: İndirimler ve Avantajlı Kampanyalar

Creditwest Bank Pazarlama Bölüm Yöneticisi Serap Dönmez, yılbaşı dönemine özgü indirimlerin piyasayı canlandırdığını ve bu kampanyanın müşterilerin bu fırsatlardan yararlanarak daha avantajlı alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla düzenlendiğini ifade etti. Creditwest Bank, sunduğu bu avantajlı kampanya ile müşterilerinin yeni yıl alışverişlerini daha keyifli hale getirmeyi amaçlıyor.

Local Pay Kullanıcılarına Ekstra Avantaj: 2 Kat Puan Kazanma Fırsatı Devam Ediyor

Creditwest Bank, Local Pay uygulamasını kullanan müşterilerini de unutmuyor. Uygulama üzerinden herhangi bir bankaya ait kredi kartını yükleyerek harcama yapan müşteriler, 31 Aralık’a kadar tüm harcamalarında 2 kat puan kazanmaya devam edecekler. Ayrıca Local Pay’in Çarkıfelek özelliği ile her hafta 100.000 TL değerinde Local Pay puan kazanma şansı da bulunuyor. Bu avantaj, müşterilerin daha fazla fayda sağlamalarına olanak tanıyor.