Creditwest Çalışanlarından Bayram Öncesi Anlamlı Bağış

Creditwest çalışanları kendi aralarında yardım kampanyası düzenleyerek Kurban Bayramı öncesi Sosyal Hizmetler Dairesi Gıda Bankası’na gıda paketi yardımında bulundu. Bu paketler, ekonomik sıkıntıların yaşandığı bu dönemde, Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından ihtiyaçlı ailelere ve bireylere dağıtılacak. İlgili bağış için Creditwest Bank Insan Kaynakları, İdari İşler, Kurumsal İletişim yetkili ve çalışanları Sosyal Hizmetler Dairesi’ni ziyaret etti.

Creditwest çalışanları, ekonomik krizin yoğun bir şekilde hissedildiği bu dönemde işini kaybeden, ekonomik sıkıntı yaşayan, tek ebeveyn olarak yaşayan çocuklu ailelere, bakım hizmetlerinden yararlanamayan yaşlılara ve engelli bireylere, herhangi bir yerden geliri olmayan kadınlara ve yabancı öğrencilere yönelik dağıtılan gıda yardımına duyarlılık gösterek önemli bir bağış yaptı.

HÜSEYİN ŞİLA: ÇOK FAZLA VATANDAŞ GIDA YARDIMI İÇİN DAİREMİZE BAŞVURU YAPIYOR

Gıda bağışları ile ilgili bilgi veren Sosyal Hizmetler Dairesi Gıda Bankası Sorumlusu Hüseyin Şila artan gıda fiyatları sebebiyle çok fazla vatandaşın gıda yardımı için dairelerine başvuru yaptığını, dairenin ihtiyaçlı bireyleri en doğru şekilde belirlemek için ikametgahında ziyaret dahil her türlü araştırmayı yaparak ihtiyaçlı listelerini oluşturduklarını belirtti. Hüseyin Şila, Creditwest Bank ve çalışanlarının özellikle bayram öncesi yaptığı bu anlamlı bağış için kendilerine dairesi adına tekrardan teşekkür etti.

Creditwest Bank ve Creditwest Insurance çalışanları ülkenin ve dünyanın geçtiği bu zorlu günlerde çok güzel ve büyük bir aile olduğunu bu bağış kampanyası ile bir kez daha gösterdi.

Tüm dünyada pandemi sonrası ve savaş dolayısıyla yaşanan ekonomik yaraların en kısa zamanda sarılmasını temenni eden Creditwest Bank çalışanları, Creditwest Bank’ın 27 yıldır olduğu gibi bugün de hizmetleri, ürünleri ve çalışanları ile daima toplumun yanında olacağını belirtildi.

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06/07/2022 13:51