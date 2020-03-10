Creditwest Çalışanlarının Bowling Keyfi

Creditwest Bank çalışanları geçtiğimiz Cumartesi günü Geleneksel Bowling Turnuvası’na aileleri ile birlikte katılarak güzel ve eğlenceli bir gün geçirdi. Creditwest Bank’ın şirket içi düzenlediği ve en sevilen etkinliklerinden birisi olan Bowling aktivitesine yaklaşık 270 Creditwest’li 21 grup olarak bowling parkurunda birbiri ile mücadele etti.

Her yıl organize edilen turnuvanın bu yılki galibi “Düşürdüğün Labut Kaderindir” olurken en yüksek 2. puanı “Gold Strike” ve 3. en yüksek puanı ise “Cros Control” aldı. Bayanlarda en yüksek puanı ise ‘Ayşe Demirkent’ alırken erkeklerde en yüksek puanı ise ‘Hüseyin Adsız’ aldı. Kazanan takımlara Genel Müdür Mazher Zaheer ve Genel Müdür Yardımcısı Şahin Pekel tarafından kupa ve her oyuncuya ayrı ayrı Local Pay hediye çek Puanları verilerek çalışanların göstermiş olduğu başarılarda yapılan aktivitenin sonunda ödüllendirildi.

Konu ile bilgi veren Insan Kaynakları Müdürü Fatma Zorlu Çelebi, her yıl çalışanlara anket düzenleyerek en çok gerçekleştirmesini istenen aktivitelerin belirlendiğini ve bunlara göre her ay tüm çalışanların farklı ilgi alanlarına göre aktivite düzenlediklerini ifade etti. Çelebi, çalışanların en sevdiği ve aileleriyle katılım sağladığı organizasyonların başında Bowling Turnuvası’nın olduğunu ve bu yıl 11. kez bu turnuvayı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kuzey Kıbrıs genelinde 12 şubesi , Creditwest Bank Genel Müdürlük ve Creditwest Insurance çalışanlarının birbiri ile kaynaştığı ve takım ruhunun yaşandığı bu gibi aktivitelerin düzenlenmeye devam edileceğinin altı çizildi.

10/03/2020 16:27