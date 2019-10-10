Creditwest Ekonomi Gündemi 10 Ekim 2019

Dünkü gelişmelere baktığımızda Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın twitterdan Fırat’ın doğusuna Barış Pınarı Harekatı’nın başladığını açıklamasının hemen ardından TSK Resulayn’daki hedefleri vurmaya başladı.

ABD Başkanı Trump’ın güvenli bölge için yapılacak operasyonu desteklemeyeceklerini açıklamasının ardından Türkiye ise , güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmek için geri adım atılmayacağını açıkladı.

Harekatın başlamasının ardından Avrıpa Birliği’nden gelen ilk açıklamada AB Komisyonu Başkanı Juncker, güvenli bölge için ödeme yapmayacaklarını belirtti ve Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna gerçekleştirdiği operasyonu bitirmesi yönünde çağrıda bulundu.

Harekatın başlaması ile yurt içi piyasada oynaklık arttı ve TL tarafındaki değer kaybı hızlandı. Türkiye Suriye'nin kuzeyindeki operasyonu ile beraber, hafta başından bu yana jeopolitik risklerin baskısı altında olan dolar/TL, 5.85 seviyesini aşarak yaklaşık dört ayın en yüksek gün içi seviyesine gelirken EUR/TRY kuru ise 6,45 seviyesini geçti.

Öte yandan dün Uluslar arası derecelendirme kuruluşu Firch’in Türkiye açıklamaları takip edildi. Fitch TCMB’den Ekim toplantısında 250 baz puan faiz indirimi beklediğini açıklarken, Yeni Ekonomi Programı (YEP)’nın somut olarak uygulaması gerektiğini vurguladı.

Yurt dışı tarafta ise Brexit belirsizliği devam etmekte. Avrupa Birliği ve İngiltere olmak üzere her iki tarafında ılımlı mesajlar vermesine rağmen İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın, her ne olursa olsun AB’den ayrılacaklarını vurgulamasıyla birlikte artan anlaşmasız Brexit ihtimalleri bölgede tedirginlik yaratmaya devam etmekte.

Ticaret savaşlarına baktığımızda ise 10 Ekim tarihinde yeniden başlayacağı belirtilen ticaret görüşmeleri öncesinde yaşanan gelişmeler piyasaların odak noktasında olmaya devam ediyor. ABD’nin, 28 Çin şirketini kara listeye almasına karşın Çin tarafının ticaret anlaşmasını müzakereye etmeye hazır olduklarına dair haber akışları takip edildi.

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 6,4048 civarından başlayan Dolar/TL kuru günü 5,8769 seviyesinden kapattı. EUR/TL kuru 6,4561 seviyesinden, GBP/TL kuru ise günü 7,1768 seviyesinden tamamladı.

Piyasalarda bu sabah Dolar/TL kuru 5,8750 , EUR/TL kuru 6,4535 , GBP/TL kuru ise 7,1838 seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Bugün ekonomik takvimde Türkiye tarafında önemli bir veri akışı bulunmazken yurt dışı tarafta ise Almanya’dan Ticaret Dengesi, İngiltere’den Gayri Safi Yurt İçi Hasıla, Sanayi Üretimi ve Ticaret Dengesi, İngiltere Merkez Bankası Başkanı’nın konuşması, Amerika’dan ise Tüketici Fiyat Endeksi verileri takibimizde olacak.

10/10/2019 09:02