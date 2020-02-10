Creditwest Ekonomi Gündemi 10 Şubat 2020

Küresel piyasalarda koronavirüs salgını ile ilgili gelişmeler fiyatlamalarda etkili olmaya devam ediyor. Salgın ile hayatını kaybedenlerin sayısı 910'a çıkarken, Çin'de teyit edilmiş vaka sayısı 40 bini aştı. Salgının henüz tepe noktasına ulaştığına yönelik somut işaretlerin gözlenmemesi piyasaların şu an için temkinli modda kalmasına neden oluyor.

Geçtiğimiz haftanın verilerine baktığımızda ise Almanya'da sanayi üretimi Aralık'ta düşüşünü sürdürdü ve % 3,5 azaldı. Küresel finans krizinden bu yana en sert düşüşünü gerçekleştiren sanayi üretimi Avrupa'nın en büyük ekonomisinin resesyonu geride bırakmaktan uzak olduğunu göstermiş oldu.

Söz konusu rakamlar, ticaret gerginliği ve Brexit'ten olumsuz etkilenen ve otomobil sanayisi iklim değişikliğinden kaynaklı zorluklarla karşı karşıya olan Almanya ekonomisinin yakın zamanda yükselişe geçeceği yönündeki umutları azaltmakta.

ABD tarafında ise Cuma gününün en önemli verisi Tarım Dışı İstihdamdı. Tarım dışı istihdam verisinin 160 bin kişilik beklentisine karşılık 225 bin kişi olarak gerçekleşmesinin ardından küresel bazda ki kazancını genişleten dolar endeksi, Kasım ayından bu yana görülen en yüksek seviyesinde fiyatlandı. Tarım dışı istihdam verisine ilişkin piyasa beklentisi ise 158 bin seviyesindeydi. Verinin ardından Cuma günü Dolar /TL kuru 6,00 seviyesinin üzerine çıktı.

Yurtiçi fiyatlamalara baktığımızda, cuma günü Dolar/TL kurunun bir süredir ilerlediği bandın dışına çıkması ve Ağustos 2019'dan bu yana en yüksek seviyesi olan 6,0482'yi test etmesinin ardından BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu) tarafından Türk lirasına destek sağlaması amacıyla bankaların swap işlemlerine yönelik daha önce de benzeri alınan bir karar açıklandı.

BDDK, bankaların yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları swap, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 25'i ile sınırlandırılması kararı, alınan son karar ile yüzde 10'a düşürüldü. Kararın ardından hafta açılışında Dolar/TL’nin 6 üzeri seviyelerden 5,98 altına gerilediği gözlendi.

Kur tarafına baktığımızda ise geçtiğimiz haftanın son işlem gününe 5,9860 civarından başlayan Dolar/TL kuru günü 5,9884 seviyesinden kapattı. EUR/TL kuru 6,5570 seviyesinden, GBP/TL kuru ise 7,7193 seviyesinden günü tamamladı.

Piyasalarda bu sabah Dolar/TL kuru 6,0091, EUR/TL kuru 6,5809, GBP/TL kuru ise 7,7544 seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Ekonomik takvime baktığımızda ise yurt dışı tarafta önemli bir veri akışı bulunmazken Türkiye tarafında çeyrek dönem işsizlik ortalaması takibimizde olacak.

10/02/2020 12:00