Creditwest Ekonomi Gündemi 10.10.2023

Uluslararası Para Fonu (IMF) ekonomistleri Türkiye’ye gerçekleştirdikleri ziyaret sonrası yayımladıkları raporda, seçimlerin ardından göreve gelen ekonomi yönetiminin politika değişikliğini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi. Raporda, Türkiye büyümesinin 2023’te %4, 2024’te ise %3,25 olacağı ön görüldü. 2024 yıl sonu itibarıyla enflasyonun %46’ya gerilemesini bekleyen IMF ekonomistleri, bu yılın ise %69 enflasyonla tamamlanacağını ön gördü. Politika faizinin yükseltilmesinin olumlu bulunduğu ve olumlu sonuçlar verdiği savunulan değerlendirmede, “Enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesi için politika faizinin artırılmaya devam edilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.” İfadeleri kullanıldı. Yüksek politika faizinin piyasaların fonlarını daha verimli kullanması yoluyla TL’nin de destekleneceği, böyece döviz kuru kanalıyla enflasyonla mücadelenin desteklenmiş olacağı belirtildi.



İstanbul Sanayi Odası Eylül ayı Türkiye İhracat İklimi Endeksi verilerini yayımladı. Endeks, Eylül ayında 49 değerini alarak bozulmaya işaret etti. Yayımlanan raporda, Türk imalatçılarının ihracat pazarlarındaki genel talep koşullarının, özellikle Avrupa’daki zayıflık nedeniyle Eylül’de üst üste ikinci ay bozulduğu belirtildi. Ağustos ayında 49,1 olan İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, Eylül’de 49’a gerileyerek üst üste ikinci ay 50 eşik değerinin altında gerçekleşti. İhracat pazarlarının talep koşullarındaki bozulma bir önceki aya oldukça yakın seyretti. İhracat iklimindeki zayıflamanın büyük ölçüde Avrupa’dan gelen talebin azalmasından kaynaklandığı belirtildi. Büyümenin merkezinin yine Orta Doğu ve Hindistan olduğu ifade edilirken, ABD’de talep koşullarının üçüncü çeyrek sonunda genel olarak istikrarlı seyrettiği açıklandı.



Frankfurt merkezli araştırma şirketi Sentix tarafından yayımlanan Euro Bölgesi yatırımcı güveni, Ekim ayında eksi 24 beklentisine karşın eksi 21,9 olarak açıklandı. Endeks bir önceki ayın verisi olan eksi 21,5’e göre hafif gerileme kaydetse de, Kasım 2022’den bu yana en düşük seviyeyi işaret etti. Daha zayıf değil, daha iyi de değil başlıklı raporda, Kuzey yarımkürede sonbaharın başında küresel ekonominin hala zor durumda olduğu, Euro Bölgesi’nde ve özellikle Almanya’da ekonomik durumun zayıf olduğu ve durgunluk eğilimlerini sürdürdüğü belirtildi. Euro Bölgesi’nde mevcut durum eksi 22’den eksi 27’ye gerilerken, beklentiler eksi 21’den eksi 16,8’e yükseldi. Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya’da yatırımcı güveni eksi 33,1’den eksi 31,1’e yükseldi. Ancak Almanya’da ekonomik durumun hala gergin ve durgunluk aşamasında olduğu vugulandı. Üst üste 6 ay gerilemeyi sürdüren mevcut durum endeksi eksi 39,5 ile Temmuz 2020’den sonra en düşük seviyesine geriledi. O dönemde Almanya’nın korona virüsü karantinasında olduğu hatırlatıldı. Beklentiler eksi 27,8’den eksi 22,3’e toparlanma gösterse de negatif bölgede kalmayı sürdürdü.



Almanya’da sanayi üretimi aylık bazda %0,2 ve yıllık bazda %2 gerileme kaydetti. Sanayi üretimi Haziran-Ağustos 2023 döneminde, önceki üç aya göre %1,9 daha düşük gerçekleşti. İnşaat üretimindeki bir önceki aya göre %2,4 azalma ve enerji üretimindeki %6,6 düşüş, Ağustos 2023’te genel performansı olumsuz etkiledi. Buna karşılık, otomotiv sektöründeki %7,6’lık üretim artışı genel performans üzerinde olumlu etkisi oldu.

Haftaya İsrail-Hamas gerginliği ile başlayan piyasalarda, özellikle güvenli liman olarak görülen altının ons fiyatı yükselerek geçtiğimiz haftayı 1.832 dolar seviyesinde kaparken, anlık olarak 1.862 seviyelerinde fiyatlanıyor. Diğer yandan ortaya çıkan riskler petrolde de yukarı yönlü hareketlere sebep oluyor. Geçtiğimiz haftayı 83,91 dolar seviyelerinde kapatan Brent petrol, 87 dolar seviyelerinde fiyatlanıyor. Borsa İstanbul haftanın ilk işlem gününde %3,21’lik kayıp yaşadı. Birçok Ortadoğu ülkesi borsalarında da gerileme görüldü. Saldırılar sonrası değer kaybı yaşayan İsrail Şekeli’ndeki oynaklığı azaltmak için İsrail Merkez Bankası 30 milyar dolara varan döviz satışı programı açıkladı. Avrupa Birliği Komisyonu ise, Filistin’e yönelik toplam 691 milyon euroluk tüm kalkınma yardımlarını gözden geçirme, tüm ödemeleri dondurma kararı alırken, bazı AB ülkeleri karara karşı çıktı. İspanya Başbakan Yardımcısı Yolanda Diaz, kararı çok çirkin olarak nitelendirirken, bunun “Avrupa’nın kendi kurucu ilkelerine gerçek bir ihanet olduğunu.” İfade etti. Lüksemburg ve İrlanda gibi bazı ülkeler de karar ile ilgili memnuniyetsizliklerini dile getirdi. Bugün konuylar ilgili AB Dışişleri Bakanları’nın video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirmesi bekleniyor.



Bugün Türkiye Sanayi üretim endeksi ve işsizlik oranı verileri takip edilecek.



Geçtiğimiz gün USDTRY 28,150 seviyelerine yükselerek rekor tazelese de, tekrardan 28’in altında işlem görüyor. Anlık olarak USDTRY 27,733 seviyelerinde fiyatlanıyor. EURTRY 29,299, GBPTRY 33,908 seviyelerinde fiyatlanıyor.