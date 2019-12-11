Creditwest Ekonomi Gündemi 11 Aralık 2019

Piyasalardaki gelişmelere baktığımızda Temmuz itibariyle faiz indirimine giden Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın Aralık toplantısında da faiz indirimine devam edeceği beklentisi TL’nin son hafta gelişen ülke paralarından negatif ayrışmasına neden olmaya devam etmekte.

Yıl içinde beklentilerin çok üzerinde faiz indirimi yapan merkez bankası, buna gerekçe olarak enflasyondaki düşüş ve iç göstergelerdeki iyileşme ile küresel ortamı göstermiş ve önden yüklemeli olarak faiz indirimi yapmıştı. Aralık toplantısındaki beklenti ise 150-200 baz puan bandında, ancak enflasyonun baz etkisinin azalması ile yeniden çift haneye yükselmesi nedeniyle merkezin biraz daha tedbirli olması beklense de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın düşük faiz isteği ve bunun devam edeceği yönündeki açıklamaları bu ay da faiz indiriminin devam edeceğini göstermekte.

Diğer tarafta Amerika’da bugün gerçekleşecek olan FED toplantısı öncesinde dolar küresel piyasalarda hafif satıcılı fiyatlanırken TL’nin de PPK öncesi baskı altında olması nedeniyle USD/TRY kurundaki yükseliş devam etmekte.

Yurt dışı tarafta ise haftanın 2. işlem gününde İngiltere’de veri akışı oldukça yoğundu. Açıklanan rakamlara baktığımızda İngiltere Gayri Safi Yurtiçi Hasıla aylık bazda yüzde -0.2 beklentilere karşın yüzde 0’lık büyüme gerçekleştirirken bu rakam yıllık bazda da aynı kaldı. Bununla beraber İngiltere Sanayi Üretimi aylık bazda yüzde 0.1 yıllık bazda ise yüzde -1.3 seviyesin piyasa beklentilerinin altında açıklanmasına rağmen İmalat Üretimi rakamları aylık bazda yüzde 0.2’lik artış gösterdi.

Öte yandan İngiltere’de muhafazakar partinin anketlerde önde olması ve piyasadan da destek alması ile sterlin haftaya oldukça iyi başladı. Pazartesi günü dolar karşısında Mayıs sonrası en yüksek seviyeye çıkan sterlin dün de paritede 1,3175’i görerek 7 ay sonraki zirveyi koruyor. Sterlin, TL karşısında dün de 7,6550 seviyelerine yükselerek 29 Mayıs sonrası en yüksek seviyeyi gördü.

Diğer taraftan ABD-Çin ticaret müzakerelerine yönelik haber akışları piyasaların odak noktasında olmaya devam etmekte. Dikkatler 15 Aralık’ta yürürlüğe girmesi beklenen ek gümrük tarifelere yönelik gelen yeni açıklamalara çevrildi. ABD Tarım Bakanı tarifelerin 15 Aralık tarihinde yürürlüğe girmesinin muhtemel olmadığını ancak Çin tarafından yeni bir adım görmeleri gerektiğini söyledi. Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow ise 15 Aralık’taki vergilerin hala daha gündemde olduğunu belirtmesi kritikti.

Bugün gerçekeleşecek olan FED Toplantısı öncesinde anlaşmaya yönelik iyimserliğin korunması ile birlikte FED’in bu durumu nasıl değerlendireceği oldukça önemli olacaktır.

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 5,8136 civarından başlayan Dolar/TL kuru günü 5,8059 seviyesinden kapattı. EUR/TL kuru 6,4405 seviyesinden, GBP/TL kuru ise günü 7,6228 seviyesinden tamamladı.

Piyasalarda bu sabah Dolar/TL kuru 5,8059 EUR/TL kuru 6,4379 GBP/TL kuru ise 7,6262 seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Ekonomik takvime baktığımızda ise Türkiye tarafında Cari Hesap açıklanacakken yurt dışı tarafta ise Amerika’dan Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi, Ham Petrol Stokları ve FED Faiz Oranı kararı takibimizde olacak.

11/12/2019 09:44