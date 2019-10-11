Creditwest Ekonomi Gündemi 11 Ekim 2019

Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik harekatın başlaması ardından dolar/TL kuru, artan jeopolitik endişeler ve ABD'nin yaptırımı da barındıran açıklamalarıyla baskı altında kalmayı sürdürüyor. Harekatın 2. Gününde Dolar/TL kuru 5,88 seviyesi üzerine, Eur/TL kuru ise 6,49 seviyesi üzerine çıktı.

Dün gerek Milli Savunma Bakanlığı gerekse Dışişleri Bakanlığı harekatın sadece terör örgütlerinin konuşlandığı noktaları hedef aldığını açıkladı ve sivillerin can güvenliğinin korunduğunun da altını çizdi. ABD Başkanı Trump ise yaptığı yeni açıklamalarda Kürtlere karşı bir savaş olur ve Kürtler yok edilirse Türkiye ekonomisini hedef alacağını tekrar ederken senatörler ise yaptırım tasarısı konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı, ancak bunun şu an için resmi bir karar olmadığını belirtmekte fayda var.

Açıklanan fakat resmi olmayan yaptırım yasasında Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemleri almasına yönelik yaptırımların yanı sıra ABD vizesi kısıtlamasına gidilmesine ve başta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olmak üzere üst düzey yetkililerin ABD'deki malvarlıklarına yönelik maddelerin olabileceği belirtildi. Yaptırımların aynı zamanda Türkiye ile askeri işbirliği kuran ya da TSK tarafından kullanılan enerji üretimine destek olanları da kapsayacağı gibi ABD'nin Türkiye'ye yönelik askeri desteğinin askıya alınabileceği ve Erdoğan'ın ABD'deki malvarlıklarına yönelik bir rapor hazırlanması istenebileceği çıkan haberler arasındaydı.

Yurt dışı tarafta ise ABD ile Çin arasında ticaret müzakereleri dün başladı. Geçtiğimiz günlerde iki ülke tarafından gelen açıklamalar pozitifliği korumasına rağmen hafta başından bu yana gelişen olaylar ve takip edilen açıklamalar belirsizliğe neden oldu. ABD’nin, Çin şirketlerini ‘’Kara Liste’’ adı altında yaptırım kararına karşılık olarak Çin tarafından; ‘’ABD bu tavrından vazgeçmelidir.’’ İfadeleri gerginliğin alevlenmesi sağladı. Çin yetkililer; ABD’nin bu adımından sonra müzakereler konusunda beklentilerini düşürdüklerini belirtti.

Ayrıca Dünya Bankası, ticaret savaşının ekonomi üzerinde baskı yaratmaya devam ettiğine işaret ederek, Çin ekonomisi için 2019 büyüme tahminini yüzde 6.2’den 6.1’e, 2020 beklentisini yüzde 0.3 puan düşürerek yüzde 5.9’a çekmesi kritikti.

Yurt dışı taraftaki ekonomik verilerde ise Almanya Ticaret Dengesi 18.1 ile beklentilerin altında gerçekleşti. Bunun dışında İngiltere Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) çeyreklik bazda yüzde 0.3, yıllık bazda yüzde 1.1 artış gösterirken Sanayi Üretimi aylık bazda -0.6 İmalat Üretimi aylık bazda -0.7 ile piyasa beklentilerin altında kaldı. ABD’de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ise aylık bazda yüzde 0, yıllık bazda ise 1.7 seviyesine geriledi.

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 5,8750 civarından başlayan Dolar/TL kuru günü 5,8435 seviyesinden kapattı. EUR/TL kuru 6,4342 seviyesinden, GBP/TL kuru ise günü 7,2635 seviyesinden tamamladı.

Piyasalarda bu sabah Dolar/TL kuru 5,8510 , EUR/TL kuru 6,4452 , GBP/TL kuru ise 7,2842 seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Bugün ekonomik takvimde Türkiye tarafında Cari Hesap verisi takip edilecekken yurt dışı tarafta ise Almanya’dan Tüketici Fiyat Endeksi, Avrupa Maliye Bakanları Toplantısı, Amerika’dan ise İthalat ve İhracat Fiyat Endeksi verileri takibimizde olacak.

11/10/2019 10:41