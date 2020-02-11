Creditwest Ekonomi Gündemi 11 Şubat 2020

Piyasalardaki gelişmelere baktığımızda dün Çin merkezli korona virüsüne yönelik gelişmeler yine ön plandaydı. Dünya Sağlık Örgütü , koronavirüsün Çin’in yanı sıra diğer ülkelerede yayılma riskine vurgu yaparken haftasonu korona virüs salgınında vaka sayısı 40171 kişiye ulaştı ve ölüm sayısı 1000’in üzerine çıktı.

Özellikle Asya ticaret merkezi olan Singapur’da da virüsün yayıldığına yönelik gelen haber akışları endişelerin artmasına neden olurken, bu durum piyasalarda güvenli liman varlıklarına olan kaçışı tetikledi ve Altın'ın yükselişini dördüncü güne taşıdığı izlendi.

Türkiye tarafında yaşanan gelişmelerde ise; dün İdlib'de Rusya'nın desteklediği Beşar Esad rejimine ait güçlerin yoğun topçu atışı sonucu beş türk askeri hayatını kaybederken, beş asker de yaralandı. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, İdlib saldırısının ardından 115 hedefin ateş altına alındığını ve 101 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Yaşanan bu gelişmenin ardından ABD'nin Suriye Özel Temsilci James Jeffrey ve beraberindeki heyetin Türkiye'ye geleceği bildirildi. Türkiye'de üst düzey Türk yetkililerle yapılacak görüşmelerde, ortak endişeler ve Rusya destekli Esad rejiminin İdlib'e düzenlediği saldırının ele alınacağı belirtildi.

Öte yandan dün Türkiye tarafında işsizlik rakamları açıklandı. TÜİK tarafından açıklanan rakamlara göre 2019’un ilk çeyreğinde %14,7’ye yükselerek son 15 yılın en yüksek seviyesine çıkan işsizlik oranı, Ekim’de %13,4’e gerilemesinin ardından Kasım ayında %13,3 oldu. İşsiz sayısı ise 4 milyon 308 bine yükseldi.

Bugünün odak noktası ise KSİ 17:00'da Fed Başkanı Jerome Powell'ın Yarıyıl Para Politikası Raporunu Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'ne sunması olacak. Powell'ın ekonomi ve genel görünüm hakkındaki görüşleri ve "Önemli değişiklik" ifadesine koronavirüsün girip girmediği yönünde açıklamaları oldukça önemli olacaktır.

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 6,0091 civarından başlayan Dolar/TL kuru günü 6,0067 seviyesinden kapattı. EUR/TL kuru 6,5536 seviyesinden, GBP/TL kuru ise 7,7583 seviyesinden günü tamamladı.

Piyasalarda bu sabah Dolar/TL kuru 6,0160, EUR/TL kuru 6,5689, GBP/TL kuru ise 7,7768 seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Ekonomik takvime baktığımızda ise Türkiye tarafında önemli bir veri akışı bulunmazken yurt dışı tarafta ise İngiltere’den Gayri Safi Yurt İçi Hasıla, Sanayi Üretimi, Ticaret Dengesi açıklanacakken, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde’ın ve FED Başkanı Powell’ın konuşmaları takibimizde olacak.

11/02/2020 11:44