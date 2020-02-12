Creditwest Ekonomi Gündemi 12 Şubat 2020

Geçen hafta içinde 5,98 üzerinde işlem gören Dolar TL kuru Cuma günü 6,0475 seviyesine çıkarak 29 Mayıs sonrası en yüksek seviyeyi görmüştü. BDDK, hafta sonu, bankaların yurt dışı yerleşiklerle yaptıkları vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri swap işlemlerinde özkaynaklarına göre %25 olan sınırlamayı %10’a çektiğini açıkladı. Karar sonrası kurda düşüş yaşansa da bir süre sonra TL değer kaybetmeye tekrar devam etti.

Kurda yaşanan yükselişte küresel risk iştahının düşmesi ve doların değer kazanmasının yanında yurt içinde jeopolitik risklerin yükselmesi de etkili oluyor. Geçen hafta neredeyse tüm gelişen ülke paraları dolar karşısında düşüş yaşamıştı. Bu haftanın ilk işlem gününde ise çoğunda toparlanma olmasına karşın, Türk Lirası düşüş yaşayanlar arasında yer almaya devam etmekte.

Bugün ise Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İdlib'e yönelik atılacak adımları açıklaması ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in yapacağı Ankara'yı ziyareti nedeniyle önemli bir gün olarak değerlendirilebilir. Erdoğan açıklamasını 11:00'da AK Parti'nin Meclis’teki grup toplantısında yapacak. Jeffrey ise Ankara'da üst düzey temaslarda bulunacak. Salı akşamı Türkiye'ye gelen Jeffrey açıklamasında ;"Türk hükümetiyle durumu gözden geçirmek ve Türkiye'ye İdlib konusunda mümkün olduğu kadar destek vermek istiyoruz" dedi.

Özellikle Suriye'de çatışmaların başlaması sonrasında Türkiye ile Rusya temsilcileri arasında yapılan görüşmelerden bir anlaşma çıkmazken şimdi dikkatler ülke liderlerinden gelebilecek açıklamalarda olacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuya yönelik, bölgede güvenliğin ve barışın sağlanması için istikrarlı bir çalışmanın devamlılığına vurgu yapmasının yanı sıra Kremlin'den yapılan açıklamada; İdlib'deki durumun endişe verici olduğu ve Rusya ile Türkiye arasındaki anlaşmanın uygulanmak zorunda olduğunu belirtmesi dikkatleri çekti.

Yurt dışı tarafta ise dün öncelikli olarak FED Başkanı Powell’ın Kongrede gerçekleştirdiği sunum takip edildi. Fed Başkanı Jerome Powell Kongre'deki sunumunda koronavirüsün Çin ve küresel ekonomiye olan etkilerini yakından takip ettiklerini bildirdi. Yarıyıl sunumunda konuşan Powell ticarete bağlı belirsizliklerin azaldığı ortamda virüs tehdidinin ortaya çıktığını ancak ABD ekonomisinin küresel çalkantılara karşı dirençli olduğunu dile getirdi.

Powell, Fed'in 2019 yılındaki seri indirimlerinin ardından para politikasının iyi konumlandığını belirterek "Gelen veriler, görünümle genel anlamda uyumlu olduğu sürece para politikası duruşu uygun kalacak" ifadesini kullandı. FED Başkanı, ekonominin ılımlı hızda büyüdüğünü, istihdam piyasasının güçlü olduğunu, enflasyonun da birkaç ay içinde % 2'ye yaklaşacağını belirtti.

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 6,0160 civarından başlayan Dolar/TL kuru günü 6,0177 seviyesinden kapattı. EUR/TL kuru 6,5710 seviyesinden, GBP/TL kuru ise 7,7983 seviyesinden günü tamamladı.

Piyasalarda bu sabah Dolar/TL kuru 6,0278 , EUR/TL kuru 6,5761 , GBP/TL kuru ise 7,8110 seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Ekonomik takvime baktığımızda ise Türkiye tarafında önemli bir veri akışı bulunmazken yurt dışı tarafta ise Euro Bölgesi’nden Sanayi Üretimi, Amerika’dan Ham Petrol stokları takibimizde olacak.

12/02/2020 11:23