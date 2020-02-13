Creditwest Ekonomi Gündemi 13 Şubat 2020

Jeopolitik riskler, küresel düşük risk iştahı, TL'de reel faiz desteğinin azalması gibi faktörler Lira üzerinde baskıya neden olmaya devam etmekte. 6.05 ile 8 ayın zirvesine çıkan dolar dün 6 - 6.04 bandında dalgalanmaya devam etti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İdlib konusunda 'Karada ve havada ne gerekiyorsa yapacağız' açıklamasının ardından kur 6.0482'ye kadar yükseldi.

Rusya ise konuyla ilgili, İdlib'deki anlaşmalara uyulmadığını öne sürerek ilk kez Türkiye'ye doğrudan suçlama yöneltti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, İdlib'deki tansiyonun üst limitlere ulaştığını belirterek, "Durumdaki bozulmanın gerekçesi olarak Türkiye'nin yükümlülüklerini yerine getirmemesini görüyoruz" dedi. Rusya Savunma Bakanlığı ise yaptığı yazılı açıklamada "Türkiye-Suriye sınırından silah ve mühimmat sevkiyatının yanı sıra Türk zırhlı araçları ve askerlerinin geçişiyle durum ciddi bir şekilde ağırlaştı" ifadeleri kullanıldı

Çin tarafında ise koronavirüsün teşhisine yönelik yöntem değişikliği yapıldı ve bu durum vaka sayısında önemli bir artışla sonuçlandı. Teşhis yönteminde yapılan revizyon, vaka sayısını 14.840 adet artırarak 50.000 seviyelerine çıkardı. Yayılma merkezi olan Hubei'de 242 ölüm daha gerçekleşirken Çin'de virüs kaynaklı ölüm sayısı 1.355'e yükseldi. Bu durum güvenli limanlara olan talebi haftanın dördüncü gününe taşımış oldu.

Yurt dışı tarafta veri akışının zayıf olduğu haftanın 3. işlem gününde ise Euro Bölgesi sanayi üretimi takip edildi. Ekonomik büyümenin en önemli göstergelerinden olan sanayi üretimi Aralık ayında aylık %2,1 düştü. Aylık bazdaki bu düşüş yaklaşık 4 yılın en düşük seviyesi olurken yıllık bazda da %4,1 ile son bir yılın en sert düşüşü yaşandı.

Euro Bölgesi ekonomisinde özellikle Almanya ve Fransa 2019’u oldukça kötü geçirirken bölge ekonomisinde de son yılların en yavaş dönemi yaşandı. 2020’nin ilk göstergeleri olan PMI verilerinde ki toparlanmanın sanayi üretimine henüz yansımadığı görülmekte.

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 6,0278 civarından başlayan Dolar/TL kuru günü 6,0452 seviyesinden kapattı. EUR/TL kuru 6,5773 seviyesinden, GBP/TL kuru ise 7,8330 seviyesinden günü tamamladı.

Piyasalarda bu sabah Dolar/TL kuru 6,0489 , EUR/TL kuru 6,5828 , GBP/TL kuru ise 7,8338 seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Ekonomik takvime baktığımızda ise Türkiye tarafında Sanayi Üretimi ve Perakende Satışlar verileri açıklanacakken yurt dışı tarafta ise Amerika’dan Tüketici Fiyat Endeksi takibimizde olacak.

13/02/2020 12:03