Creditwest Ekonomi Gündemi 14 Aralık 2020

Doların uluslararası piyasalardaki zayıf seyrine rağmen Türk Lirası; ABD ve AB'nin Türkiye'ye dar kapsamlı da olsa yaptırım uygulayabileceği beklentileriyle değer kaybetmeye devam ediyor. Avrupa Birliği liderleri, geçen hafta gerçekleştirilen zirvede Türkiye'nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'yle enerji arama konusunda yaşadığı anlaşmazlıktan dolayı bazı Türk şahıslara kısıtlı yaptırım getirme konusunda anlaşırken, daha ciddi adımları ise Mart ayına kadar ertelediler.

Öte yandan ABD'de Türkiye'ye CAATSA yaptırımlarını da içeren Savunma Bütçesi 11'e karşı 79 oyla senatodan geçti ve ABD Senatosu, savunma bütçesine 740 milyar dolar ayıran Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısı'nı kabul etti. ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye yaptırımların başlatılmasını da içeren savunma bütçesi tasarısını veto edebileceğini belirtse de Temsilciler Meclisinden üçte ikiden büyük oy çokluğuyla geçen tasarı, Senatodan da aynı çoğunlukla geçtiği için Trump'ın vetosu geçersiz kılınabileceği gelen haberler arasında.

Avrupa Birliği ve İngiltere ise, Brexit görüşmelerine devam etme kararı aldı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Cuma günü anlaşmasız bir ayrılığın şu anda en olası sonuç olduğunu söylemişlerdi, ancak Londra ve Brüksel, İngiltere'nin bu ayın sonunda Avrupa Birliği'nden anlaşmasız çıkışını önlemek ve bir ticaret anlaşmasına varabilmek için önümüzdeki günlerde "fazladan yol kat etmeyi" kabul ederek görüşmeleri uzatmak konusunda anlaştılar

Yeni haftada ekonomik takvime baktığımızda ise FED'in gerçekleştireceği toplantı ilk dikkat çeken konuların başında yer alıyor. FED Salı günü biraraya gelecek ve toplantı 2 gün sürecek. Çarşamba akşamı ise FED’in faiz oranı kararı takip edilecek. Euro bölgesinde ise Perşembe günü gelecek olan enflasyon verisi dikkat çekiyor. Türkiye tarafına baktığımızda ise Cuma günü TCMB Beklenti anketi takip edilecek. 24 Aralık'ta gerçekleşecek Merkez Bankası Para Politikası Toplantısında alınacak kararlar öncesi beklentilerin oluşturulmasında anketin sonuçları oldukça önemli olacaktır.

Kur tarafına baktığımızda ise geçtiğimiz haftanın son işlem gününe 7,9032 seviyelerinden başlayan Dolar/TL kuru günü 7,8595 seviyesinden kapattı. EURTL kuru 9,5364 GBPTL kuru ise 10,4665 seviyesinden günü tamamladı.

Bugün ise Dolar /TL kuru 7,8689 EUR/TL kuru 9,5548 GBP/TL kuru ise 10,4869 seviyesinden işlem görmeye başladı.

Bu habere tepkiniz:



14/12/2020 10:07