Creditwest Ekonomi Gündemi 14 Ekim 2019

Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik harekatın başlaması ardından dolar/TL artan jeopolitik endişeler, ABD'den yaptırım gelme riski ve ikili ilişkilere yönelik endişelerle baskı altında kalmayı sürdürüyor. Suriye’ye düzenlenen ‘’Barış Pınarı Harekatı’’ kapsamında başlatılan operasyon sonrasında ülke liderlerinin açıklamaları Dünya basınında büyük yer buldu. ABD tarafında Cumhuriyetçi ve Demokrat kesimin üzerinde uzlaşı sağladığı yaptırım tasarısının ardından, Temsilciler Meclisi’nden 29 Cumhuriyetçi Kongre Üyesi de benzer bir yaptırım yasa tasarısı sunacağını açıklandı. Bununla birlikte Avrupa tarafından da bu bağlamda girişimler olduğu belirttildi. Fransa’nın Avrupa İşleri Bakanı’nın, Türkiye’ye yaptırımlar gelecek hafta yapılacak olan AB zirvesinde masada olacağına dair ifadeleri dikkatleri çekti. Bu bağlamda atılacak somut adımlar TL varlıklarının seyri açısından kritik önem taşımaktadır.

Öte yandan kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in Türkiye açıklamaları da gündemdeydi. Kurumun açıklamalarında; Türkiye ekonomisinin 2019 yılı sonunda yüzde 0.25 büyümesi beklenirken bu rakam geçtiğimiz dönemde açıklanan Yeni Ekonomi Programı’nda yüzde 5 seviyelerindeydi. Bunun dışında Türkiye ekonomisinin 2020-2021’de en az yüzde 3 büyümesi öngörülüyor.

Yurt dışı tarafta ise Brexit konusu gündemde kalmaya devam etmekte. Bir süredir AB ile İngiltere arasında yapılan müzakerelerin istenilen seviyeye gelmediğinden anlaşma bir türlü sağlanamamaktaydı. Ancak geçtiğimiz Perşembe ve Cuma günlerinde özellikle Avrupa Birliği cephesinin önemli tavizler verdiği görüldü. Her ne kadar taraflar arasında nihai bir anlaşma yapılmasa da atılan bu adımlar şuanda piyasa tarafındaki anlaşmalı bir ayrılık ihtimallerini arttırmakta.

Ticaret savaşları cephesinde ise ABD ile Çin arasında yapılan müzakerelerde kısmi olarak anlaşmaya varıldı. 2 gün süren müzakereler sonrası yapılan açıklamalara baktığımızda ABD Başkanı Donald Trump; Çin ile anlaşmada çok önemli ilk aşamayı tamamladıklarını ve yapılan anlaşma içerisinde fikri haklar, finansal hizmetler ve zirai ürün satışlarının olduğunu söyledi. Trump ayrıca birinci etap anlaşmasının Şili’de imzalanabileceğini vurgulayarak Çin’in zirai ürün alımlarını 40 ile 50 Milyar Dolar arasında yükselteceğini söyledi. ABD Hazine Bakanı ise Çin gümrük vergilerinin yükseltilmeyeceğini açıkladı



Kur tarafına baktığımızda ise geçtiğimiz haftanın son işlem gününe 5,8510 civarından başlayan Dolar/TL kuru günü 5,8853 seviyesinden kapattı. EUR/TL kuru 6,4985 seviyesinden, GBP/TL kuru ise günü 7,4440 seviyesinden tamamladı.

Piyasalarda bu sabah Dolar/TL kuru 5,8977, EUR/TL kuru 6,5043, GBP/TL kuru ise 7,4352 seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Bugün ekonomik takvimde Türkiye tarafında Sanayi Üretimi verisi açıklanacakken yurt dışı tarafta ise Amerika Federal Bütçe Dengesi, Euro Bölgesi Sanayi Üretimi verisi takibimize olacak.

14/10/2019 09:54