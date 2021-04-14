Creditwest Ekonomi Gündemi 14 Nisan 2021

Dün Türkiye tarafında dikkatler; kabine toplantısından çıkacak karantina tedbirlerindeydi. Alınan kararlar doğrultusunda Ramazan'ın ilk iki haftası boyunca kısmi kapanma önlemlerinin uygulanacağını duyuruldu.Açıklanan kararların, ekonomi açısından nispeten iyimser olması sonrasında kurlarda TL lehine işlemler ortaya çıktı.

Dün ayrıca Türkiye tarafında sanayi üretimi takip edildi. Ağustos 2018’de yaşanan kur şoku sonrası zayıflayan sanayi üretimi 12 ay boyunca daralma yaşarken Eylül 2019’da toparlanmaya başlamasının ardından Mart 2020’de pandemi nedeniyle yeniden daralmış, Nisan 2020’de ise karantina nedeniyle %31,3 oranında rekor bir düşüş yaşamıştı. Dün ise Şubat ayı rakamları açıklandı ve aylık %0,01, yıllık ise %8,8 artış yaşandı. Açıklanan verilere göre Eylül sonrası en düşük artış yaşansa da pandemi sonrası toparlanma 9. ayda da devam etti.

Yurt dışı tarafta ise dün ABD tahvil faizlerindeki yükselişler ve ABD Hazine Bakanlığı’nın Çin’i kur manipülatörü ilan etmeyi değerlendirdiğine dair haber akışlarının etkisiyle güne risk alma iştahında zayıflama ile başladık. İlerleyen saatlerde; ABD Hazine Bakanı Janet Yellen’ın, Çin’i kur manipülatörü olarak tanımlamak istemediğine dair haber akışlarının gelmesi ile risk iştahı tekrar toparladı.

Öte yandan dün ABD tarafında enflasyon Mart ayında beklentilerin %0,1 puan üzerinde geldi.ABD’de açıklanan TÜFE, Mart ayında aylık %0,6 artış gösterdi ve Temmuz sonrası aylık bazdaki en iyi yükselişi oldu. TÜFE yıllık , bazda ise %2,6’ya yükseldi ve Eylül 2018 sonrası en yüksek seviyeye çıktı. Verinin enerji hariç kısmını kapsayan Çekirdek TÜFE aylık ve yıllık bazda beklentilerin üzerinde geldi. TÜFE'deki artışta ABD'de kısıtlamaların kalkmasına bağlı talepteki artışın etkisi olduğu belirtildi.

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 8,1571 seviyelerinden başlayan Dolar/TL kuru günü 8,1146 seviyesinden kapattı. EURTL kuru 9,6945 GBPTL kuru ise 11,1551 seviyesinden günü tamamladı.

Bugün ise Dolar /TL kuru 8,1215 EUR/TL 9,7163 GBP/TL kuru ise 11,1910 seviyesinden işlem görmeye başladı.

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14/04/2021 10:47