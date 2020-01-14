Creditwest Ekonomi Gündemi 14 Ocak 2020

Piyasalardaki gelişmelere baktığımızda İran-ABD gerginliğiyle geçtiğimiz haftalarda sert yükselişe geçen dolar/TL kuru, Trump’ın açıklamalarından sonra başlayan gerileme ile 5,95’den 5,86 seviyelerine kadar geldi.

Hatırlanacağı üzere İran tarafından karşı saldırının yapılmasının ardından açıklama yapan ABD’nin Başkanı Trump, hiçbir Amerikan askeri zayiatının yaşanmadığını belirtip, İran’a yeni yaptırımlar getireceklerini ancak diyaloğa açık olduklarını belirtmişti.

Böylelikle Dolar/TL 5,90 bandının altına geçtikten sonra düşüş eğilimine girdi. Bu hafta ise yılın ilk PPK toplantısı var ve alınacak olan kararlar TL’nin durumu açısından önemli olacaktır.

Çin ve ABD tarafındaki gelişmelere baktığımızda ise Çin ile yeni bir ticaret anlaşması yapmak üzere olan ABD, ağustos ayında "kur manipülatörü" olarak ilan ettiği Çin’in bu etiketini kaldırdı. 15 Ocak’ta Beyaz Saray’da imzalanması beklenen Ticaret Anlaşması’na yönelik iyimserlik devam ederken Faz 1’in imzalanmasından sonra Faz 2 anlaşmasının ABD seçimlerinden sonrasına sarkabileceğine yönelik çıkan haberler ise önemliydi.

İngiltere tarafında açıklanan verilere baktığımızda ise İngiltere ekonomisi Kasım ayında yüzde 0.3 ile genel seçimler öncesi Kasım ayında beklenmedik bir şekilde daraldı ve bu veri, yılın dördüncü çeyreğinin bütününde büyüme olup olmayacağına ilişkin belirsizliğin artmasına neden oldu.

İngiltere tarafındaki bir diğer durum ise İngiltere Merkez Bankası’nın faiz indirimine gideceği yönündeki beklentilerin artması oldu. Başkan Carney, geçen haftaki konuşmasında kurulun en az 250 baz puan faiz indirimi alanına sahip olduğunu açıklamasının ardından düşüşe geçen sterlin, dün zayıf gelen büyüme verisinin ardından bu beklentinin de kuvvetlenmesi ile değer kaybını genişletti.

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 5,8624 civarından başlayan Dolar/TL kuru günü 5,8665 seviyesinden kapattı. EUR/TL kuru 6,5321 seviyesinden, GBP/TL kuru ise günü 7,6185 seviyesinden tamamladı.

Piyasalarda bu sabah Dolar/TL kuru 5,8719, EUR/TL kuru 6,5409, GBP/TL kuru ise 7,6295 seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Ekonomik takvime baktığımızda ise Türkiye tarafında Sanayi Üretimi açıklanacakken yurt dışı tarafta ise Amerika’dan Tüketici Fiyat Endeksi takibimizde olacak.

14/01/2020 13:07