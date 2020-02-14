Creditwest Ekonomi Gündemi (14 Şubat 2020)

Türkiye tarafında son haftada küresel piyasalardan negatif ayrışan fiyatlama dün de devam etti.

TL varlıklar Dolar Endeksinin yükselişinin devam etmesi ve Suriye ve İdlib meselesi nedeniyle yaşanan jeopolitik risklerle bu hafta kendi grubundan negatif ayrışıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırıların sürmesi durumunda mutabakatlara bağlı kalmadan her şekilde karşılık verileceğini açıkladı. Arka planda ise ABD ve Rus yetkililerle temaslar etmekte.

Hafta içinde yaşadığı yükselişle Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesi olan 6,0660 seviyelerine kadar yükselen dolar/TL, bu sabah ise 6,05 seviyelerinde hareket ediyor.

Koronavirüs ile ilgili gelişmeler ise küresel piyasalarda etkili olmaya devam ediyor. Teşhis yönteminde yapılan revizyon ile vaka sayısında yaşanan önemli artış sonrasında dün bir önceki güne göre daha düşük vaka sayısının tespit edilmesi piyasaları bir miktar destekledi. Açıklanan vaka sayısı 63 bini aştı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1,380 olarak açıklandı. Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow, açıklanan rakamların doğruluğu konusunda soru işaretleri olduğuna değindi ve Çin'in virüsün yayılmasına karşı attığı adımların yetersiz kaldığını söyledi.

Euro Bölgesi’ne baktığımızda ise Avrupa Birliği, Euro Bölgesi için 2020 ve 2021 büyüme tahminlerini yüzde 1.2'de korudu. Avrupa Birliği tarafından yapılan açıklamada Avrupa'daki ekonomik zayıflığın bu yıl da sürebileceği belirtildi ve Koronavirüs salgınının büyüme görünümünü daha da bozabileceği uyarısında bulunuldu.

ABD tarafında ise 2020’nin ilk enflasyon rakamları açıklandı. TÜFE , aylık bazda %0,2 beklentisine karşın %0,1 gelirken yıllık bazda da %2,5 ile beklenti karşılandı. Çekirdek TÜFE ise aylık bazda %0,2 ile beklenti dahilinde gelirken yıllık bazda da %2,3 ile beklenti karşılandı.

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 6,0489 civarından başlayan Dolar/TL kuru günü 6,0417 seviyesinden kapattı. EUR/TL kuru 6,5501 seviyesinden, GBP/TL kuru ise 7,8817 seviyesinden günü tamamladı.

Piyasalarda bu sabah Dolar/TL kuru 6,05 , EUR/TL kuru 6,5626 , GBP/TL kuru ise 7,9004 seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Ekonomik takvime baktığımızda ise Türkiye tarafında Cari Hesap ve Yıl Sonu tahmini Tüketici Fiyat Endeksi açıklanacakken yurt dışı tarafta ise Euro Bölgesi’nden Ticaret Dengesi, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla, Amerika’dan Perakende Satışlar verileri takibimizde olacak.

14/02/2020 12:20