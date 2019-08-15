Creditwest Ekonomi Gündemi 15 Ağustos 2019

Yurt içi tarafta Kurban Bayramı tatili nedeniyle herhangi bir ekonomik veri açıklanmazken, dikkatler; iç ve dış siyasi gelişmeler ve jeopolitik risklerin üzerindeydi. Bayramdan önce ABD ile varılan mutabakat çerçevesinde Suriye’nin kuzeyindeki güvenli bölge için kurulacak ortak koordinasyon merkezi kapsamında 6 kişilik ABD hayetinin Türkiye’ye geldiği belirtilirken, yurt içi piyasaların kapalı olması nedeniyle sığ olan piyasaya rağmen, Arjantin’den gelen siyasi haberlerin gelişmekte olan para birimleri üzerinde baskıya neden olmasından; diğer küresel risk unsurları ile birlikte TL kurları da nasibini aldı ve volatil işlemler görüldü. Yurtiçinde kurban bayramı nedeniyle sakin bir ekonomik takvimi geride bırakırken dikkatler bugün açıklanacak İşsizlik datasında olacaktır

Zira, Arjantin’de yapılan ön seçimlerde muhalefetteki popülist lider Alberto Fernandez’in oy oranlarının en yüksek oranda çıkması ile yeni bir siyasi ve ekonomik karmaşa çıkabileceğine dair artan endişeler sonrası Arjantin Pezosu’nda oluşan negatif hareketlerin ardından 2018 yılında bir süre beraber hareket ettiği Türk Lirası, Güney Afrika Randı gibi diğer gelişen ülke para birimleri de etkilendi

Yurt dışı tarafta ise Çin Sanayi Üretimi yıllık bazda yüzde 6 beklentilerine karşın yüzde 4.8 seviyelerinde gerçekleşirken, Perakende Satışlar verisi ise yüzde 5.8 ile beklentilerin altında kaldı. Dün günün devamında ise Avrupa cephesinde Almanya ve Euro Bölgesi Gayri Safi Yurtiçi Hasıla verileri takip edildi. Almanya büyüme verisi 2. Çeyrekte yüzde -0.1, yıllık bazda ise yüzde 0 seviyelerinde açıklandı. Bununla birlikte Almanya bu yılın birinci çeyreğinde yüzde 0.4 büyümesinin ardından hem otomotiv sanayisinde yaşanan sıkıntılar, hem de ticaret savaşları başta olmak üzere Avrupa için lokal sorun haline gelen Brexit belirsizliğinin etkisiyle ikinci çeyrekte küçülmüş oldu.

Dün açıklanan bir diğer önemli veri akışı ise İngiltere enflasyon rakamlarıydı. Özellikle İngiltere Merkez Bankası (BOE) son toplantısında Brexit haricinde vurgu yapılan nokta enflasyon ve buna bağlı açıklanacak verilerin faiz politikasındaki adımlar için belirleyici etken olacağı yönündeydi. Buna karşın Tüketici Fiyat Endeksi Temmuz ayı rakamları aylık bazda yüzde 0 seviyelerinde açıklanırken yıllık bazda ise yüzde 2.1 ile beklentileri karşıladı.

Ayrıca ABD ile Çin arasında son günlerde artan tansiyonun bir miktar törpülendiği bu günlerde gelen açıklamalar da dikkatle takip edildi. ABD-Çin arasındaki görüşmelerin iki hafta içerisinde yeniden başlayabileceğine dair gelen haber akışları küresel tarafta bütün dikkatleri üzerine çekerken risk alma iştahına olumlu yansıdığı görüldü.

Kur tarafına baktığımızda ise dün güne 5,5610 seviyesinden başlayan Dolar/TL kuru günü 5,6126 seviyesinden kapattı. Eur/TL kuru 6,2541 seviyesinden GBP/TL kuru ise 6,7682 seviyesinden günü tamamladı.

Piyasalarda ise bu sabah Dolar/TL 5,5813 Seviyesinden, Eur/TL kuru 6,2294 seviyesinden, GBP/TL kuru ise 6,7265 Seviyesinden işlem görmeye başladı.

Bugün ekonomik takvimde Türkiye tarafında İşsizlik Oranı verisi takibimizde olacakken yurt dışı tarafta ise İngiltere’den Perakende Satışlar, ABD’de açıklanacak, İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları, Perakende Satışlar, Philadelphia FED İmalat Endeksi, Sanayi Üretimi verileri takibimizde olacak.