Creditwest Ekonomi Gündemi 15 Ekim 2019

Küresel piyasalarda ABD-Çin görüşmelerinin iyimserliği yaşanırken; yurt içi piyasalar Barış Pınarı Harekatı'ndan gelecek haberlere odaklandı. Bu gelişmeler doğrultusuda 4 ayın en yüksek seviyelerini gören dolar, 5,92 seviyesinin üzerine çıktı.

Ancak gelen yorumlara göre, piyasanın özellikle de yaptırım konusunda en kötü senaryoyu henüz fiyatlamadığına işaret ediyor. ABD Hazine Bakanı, Cuma günü yaptığı açıklamada Türkiye'ye yönelik "çok kuvvetli" yeni yaptırımlar hazırlanması için Başkan Donald Trump'tan talimat aldığını söylerken, Trump Kongre ile yaptırımlar üzerinde çalıştığını ifade etti.

Bu sabah ise çıkan haberler doğrultusunda Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD Hazine ve Dışişleri Bakanlıklarına Türkiye'deki bazı kurum ve kişilere yaptırımlar getirmeleri için yetki veren başkanlık kararnamesini imzaladığı bildirildi.

"Başkan Trump’ın, bilhassa Türkiye hükümetinin son dönemde Suriye'nin kuzeyinde yaptığı askeri müdahale olmak üzere Suriye içindeki ve bu ülke ile ilgili alanlardaki durumun, DEAŞ'ı yenme kampanyasını baltaladığını, sivilleri tehlikeye attığını ve bölgedeki barış, güvenlik ve istikrarı tehdit ettiğini düşündüğü belirtildi.

Açıklamada, Hazine Bakanlığı’nın, Dışişleri Bakanlığı ile birlikte belirleyeceği, Suriye'de barış, güvenlik, istikrarı tehdit eden mevcut ya da daha önce görev yapmış bazı Türk hükümet yetkililerinin ABD'deki mal varlıklarına el konulabileceği kaydedildi. Açıklamada, ABD Hazine Bakanlığının belirlediği finansal kurumlara da kısıtlama getirilebileceği kaydedildi. Diğer yandan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da söz konusu yaptırımlara ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Pompeo, "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki istikrarı bozan eylemlerine katkıda bulundukları" gerekçesiyle, Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Sönmez'e yaptırım uyguladıklarını açıkladı.

Yurt dışı tarafta ise ticaret savaşı eksenli gelişmeler devam etmekte. Yapılan son açıklamalara göre ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında imzalanması beklenen ticaret anlaşmasının şekillendirilebilmesi adına Çin'in bu ay daha fazla görüşme gerçekleştirmek istediği bildirildi. Açıklanan ekonomik verilere baktığımızda ise Euro Bölgesi’nde açıklanan Sanayi Üretimi datası aylık bazda yüzde 0.4 oranında artış gösterirken yılık bazda ise yüzde -2.8 seviyesinde açıklandı. Almanya Ekonomi Bakanlığı’nın ülkede bir resesyon beklenmediğine yönelik açıklamaları ile birlikte Euro ‘ya destek oldu

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 5,8977 civarından başlayan Dolar/TL kuru günü 5,9301 seviyesinden kapattı. EUR/TL kuru 6,5384 seviyesinden, GBP/TL kuru ise günü 7,4773 seviyesinden tamamladı.

Piyasalarda bu sabah Dolar/TL kuru 5,9026, EUR/TL kuru 6,5129, GBP/TL kuru ise 7,4616 seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Bugün ekonomik takvimde Türkiye tarafında Bütçe Dengesi, Çeyreklik İşsizlik Ortalaması ve Perakende satışlar verisi açıklanacakken yurt dışı tarafta ise İngiltere’den İşsizlik Oranı, Almanya ve Euro Bölgesi’nden ZEW Ekonomik Hissiyatı verisi takibimizde olacak.

15/10/2019 09:24