Creditwest Ekonomi Gündemi 17 Ekim 2019

Türkiye tarafında jeopolitik ve siyasi risk unsurlarına dair gelişmeler TL varlıklarının seyri açısından etkili olmaya devam etmekte. Son yaşanan gelişmelere baktığımızda Özellikle açıklanan yaptırım listesi sonrasında Temsilciler Meclisi olmak üzere birçok Senatörden de yaptırımların yetersiz olduğuna yönelik haber akışları takip edildi. Bu bağlamda özellikle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Türkiyede bulunan ABD Dış işleri Bakanı Mike Pompeo ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’i bugün kabul etmesi durumunda yapacakları görüşme oldukça önem teşkil etmekte.

Amerika Dış İşleri Bakanı Mike Pompeo ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak görüşme öncesinde dün bazı açıklamalarda bulundu. “Amerikalı heyetin amacının ABD-Türkiye ilişkilerini koparmak değil, Suriye’deki duruma bir çözüm bulmak olduğunu , Türkiye’nin Suriye’deki operasyonu durdurması gerektiğini ve bir ateşkes yapılması gerektiğini belirtti. Kurların seyri açısından bugün gerçekleşecek olan görüşmeler ve alınacak olan kararlar oldukça önemli olacaktır.

Yurt dışı tarafta ise dün önemli ekonomik veriler takip edildi. Açıklanan verilere baktığımızda İngiltere Tüketici Fiyat Endeksi aylık bazda yüzde 0.1’lik artış ile öngörülerin altında kalırken yıllık bazda ise yüzde 1.7’de sabit kaldı ancak yüzde 1.8’lik piyasa beklentilerini karşılayamadı. Ayrıca ülkenin Üretici Fiyat endeksleri de piyasadaki öngörülen rakamları karşılayamadı. Euro Bölgesi Tüketici Fiyat Endeksi ise aylık bazda yüzde 0.2’lik artış ile beklentilere paralel olarak açıklansa da yıllık bazda yüzde 1.0’dan yüzde 0.8’e geriledi.

Akabinde ise dikkatler ABD’den gelen Perakende Satışları datasına çevrildi ve veri aylık bazda yüzde 0.3’lük bir azalış gösterdi. Özellikle ABD’den gelen bu zayıf datalar FED’in 2019 yılının geri kalanında yapacağı faiz stratejilerinde daha fazla güvercin olabileceğine yönelik beklentileri artırarak Dolar Endeksi üzerinde baskı oluşturdu.

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 5,9242 civarından başlayan Dolar/TL kuru günü 5,8841 seviyesinden kapattı. EUR/TL kuru 6,5162 seviyesinden, GBP/TL kuru ise günü 7,5429 seviyesinden tamamladı.

Piyasalarda bu sabah Dolar/TL kuru 5,8841, EUR/TL kuru 6,5155, GBP/TL kuru ise 7,5345 seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Bugün ekonomik takvimde Türkiye tarafında önemli bir veri akışı bulunmazken yurt dışı tarafta ise İngiltere’den Perakende Satışlar verisi, Amerika’dan İnşaat İzinleri, Ham Petrol Stokları ve Sanayi Üretimi verileri takibimizde olacak.

17/10/2019 09:22