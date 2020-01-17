Creditwest Ekonomi Gündemi 17 Ocak 2019

Dün öncelikli olarak Türkiye tarafında Merkez Bankası Faiz oranı kararı takip edildi. TCMB, yılın ilk PPK toplantısında politika faizi olarak kullanılan haftalık repo faizini 75 bp indirerek %12’den %11,25’e düşürdü. Para politikası metninde enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için temkinli duruşun sürdürülmesi gerektiği belirtildi.

Kararın piyasa etkisi kur ve faiz tarafında pozitif oldu. Karardan önce 5.87'nin üzerine olan Dolar/TL kuru 5.85’in altına düştü.

Kararla birlikte yayınlanan metinde en dikkat çekici değişiklik, önceki metinde yer alan "parasal sıkılığın düzeyi" ifadesinin metinden çıkarılarak yalnıza "parasal duruş" ifadesinin tercih edilmesi oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise dün Merkez’in kararından hemen önce '2019 yılı Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada faizlerin inmeye devam edeceğini belirterek "Faizlerin inmesi gerekir dedik indi, iniyor ve bugün de açıklama yapılacak" ifadesini kullanmıştı.

Öte yandan J.P. Morgan, TCMB'nin dün yaptığı 75 baz puanlık faiz indirimini değerlendirirken, önceki dört toplantıda yapılan kümülatif 1200 baz puanlık kesintiler ile karşılaştırıldığında, bunun parasal gevşeme hızında önemli bir yavaşlama oluşturduğunu vurguladı.



TCMB açıklamasında kaydadeğer bir değişiklik olmadığını belirten J.P. Morgan, kullanılan dilin parasal genişlemeye daha küçük adımlarla devam edileceği görüşünü desteklediğini vurguladı.



J.P. Morgan, bir sonraki hamlenin Şubat ayında 50 baz puanlık bir faiz indirimi olmasını bekliyor.

Amerika tarafında açıklanan verilere baktığımızda haftalık işsizlik maaşı başvuruları 2020 yılının başında 50 yılın en düşük seviyelerine yakın seyrini sürdürdü. Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre işsizlik maaşı başvuruları 11 Ocak'ta sona eren haftada 10 bin düşerek 204 bin oldu.

Öte yandan Euro Bölgesi’nde ise ECB Başkanı Lagarde'nin ilk kez başkanlık ettiği aralık ayında yapılan son ECB toplantısına ilişkin tutanaklar yayınlandı. Bir önceki toplantıdaki fikir ayrılıklarının aksine bu toplantıda keskin fikir ayrılıkları görülmemekte. Tutanaklara göre üyeler ekonomik görünüme ilişkin iyimserler. Üyeler ekimden beri gelen datalarda Euro Bölgesi büyümesine ilişkin devam eden bir zayıflığın olduğunu, fakat bazı dengelenme işaretleri olduğunu belirttiler.

Ayrıca dün Euro Bölgesi’nden Almanya'dan gelen enflasyon verisini takip edildi.Gelen veriye göre Almanya'da enflasyon aylık bazda %0.5 olarak gerçekleşti

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 5,8800 civarından başlayan Dolar/TL kuru günü 5,8561 seviyesinden kapattı. EUR/TL kuru 6,5222 seviyesinden, GBP/TL kuru ise günü 7,6578 seviyesinden tamamladı.

Piyasalarda bu sabah Dolar/TL kuru 5,8555 EUR/TL kuru 6,5213 , GBP/TL kuru ise 7,6576 seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Ekonomik takvime baktığımızda ise Türkiye tarafında önemli bir veri akışı bulunmazken yurt dışı tarafta ise İngiltere’den Perakende Satışlar, Euro Bölgesi’nden Tüketici Fiyat Endeksi, Amerika’dan ise Sanayi üretimi verileri piyasalar açısından takip edilmeli.

17/01/2020 13:15