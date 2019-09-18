Creditwest Ekonomi Gündemi 18 Eylül 2019

Orta Doğu’da yaşanan gelişmelere baktığımızda hafta sonunda Suudi Arabistan’a ait Petrol ve Doğalgaz şirketi Aramco’nun tesislerine saldırı gerçekleştirilmesi ve ABD tarafının ise yapılan bu saldırıların İran tarafından gerçekleştirildiğini ve ateş açmaya hazır olduklarını söyleyerek savaş tutumu içerisine girmiş olması piyasada yaşanan endişeleri iyice artırdı. Yaşanan bu olaylar başta petrol fiyatları olmak üzere gerek majör gerekse gelişmekte olan para birimleri üzerinde sert volatil hareketlere neden oldu. Olayların üzerinden 3 gün geçmesinini ardından sakinleyen durumdan sonra saldırının kimin yaptığına dair çalışmaların devam ettiğine yönelik haber akışları da kur açısından önem taşımakta.

Avrupa’da ise ayın ilk major güven göstergesi olan Almanya’nın ZEW ekonomi hissiyat endeksi, ABD – Çin arasındaki ticari çekişmede ilerleme işaretleri ve geçen hafta Avrupa Merkez Bankası’nın para politikası genişleme paketi arasında, Eylül ayında Ağustos ayında gördüğü yedi ayın düşük seviyesi olan -44,1 puandan -22,5’e yükseldi.

Amerika tarafında ise dün başlayan ve bugün akşam saatlerinde açıklanacak olan FED toplantı kararlarına dair FED monitörlerinde faiz indirim ihtimalinin yüzde 65’lere düşmesi küresel tarafta Doların güçlenmesine destek oldu. Son dönemde ABD Başkanı Donald Trump’ın, FED’e yönelik sert eleştirileri ve bunun ardından majör merkez bankalarının hamleleri sonrasında, FED’den faiz indirim beklentisi artmıştı. Ancak son dönemde açıklanan ABD verileri ve ticaret görüşmelerine dair endişenin azalması sonrasında FED’in bu toplantıda alacağı kararlar ve diğer toplantılara yönelik de vereceği sinyaller önem arz etmektedir. ABD tarafında açıklanan ekonomik verilere baktığımızda ise Sanayi Üretimi yüzde 0.6 ve İmalat Üretimi rakamları ise yüzde 0.5 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 5,7340 seviyesinden başlayan Dolar/TL kuru günü 5,7028 seviyesinden kapattı. Eur/TL kuru 6,3155 seviyesinden, GBP/TL kuru ise 7,1294 seviyesinden günü tamamladı.

Piyasalarda ise bu sabah Dolar/TL 5,7050 Seviyesinden, Eur/TL kuru 6,3121 seviyesinden, GBP/TL kuru ise 7,1227 Seviyesinden işlem görmeye başladı.

Bugün ekonomik takvimde ise Türkiye tarafında önemli bir veri akışı bulunmazken yurt dışı tarafa ise İngiltere ve Euro Bölgesi’nden Tüketici Fiyat Endeksi, Amerika’dan Ham Petrol Stokları ve İnşaat İzinleri ve Amerika Merkez Bankası Faiz Oranı kararları takibimizde olacak.