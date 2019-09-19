Creditwest Ekonomi Gündemi 19 Eylül 2019

Piyasaların odak noktasında geçtiğimiz akşam düzenlenen FED/FOMC toplantısında alınan kararlar ve sonrasında FED Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları vardı. FED, 2008 krizinden sonra ilk defa Temmuz toplantısında faiz oranlarında indirim kararı almasının ardından, Powell’ın faiz indirim döngüsünün içerisinde olmadıklarına yönelik açıklamaları ancak küresel risklerin devam etmesi bu durumu değiştirebilecek bir etken olduğuna yönelik söylemleri önemli detaylar arasındaydı.

Bununla birlikte dün akşam düzenlenen FOMC toplantısında; 0.25 Baz puan indirim gerçekleştirilirken faiz oranlarını yüzde 1.75 ile yüzde 2.00 arasına çekildi. Toplantı sonrasında açıklanan projeksiyonlarda ise; Büyüme beklentilerini, 2019 yılı için yüzde 0.1 yukarı revize ederek yüzde 2.2, 2020 yılı için büyüme beklentilerini yüzde 2 olarak sabit tutarken 2021 yılı için beklentilerini yine yüzde 0.1 yukarı revize ederek yüzde 1.9 seviyesinde açıkladı.

Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan FED Başkanı Jerome Powell, faiz indiriminde küresel risklerin yüksek olmasının en önemli etken olduğunu belirtti ve son toplantıdan bu yana küresel büyüme görünümündeki zayıflamanın artmasına bağlı kalındığını ifade etti. Bununla birlikte Powell, temel görünüm olumlu olarak devam ettiğini, ekonominin ılımlı bir oranda büyümesini beklediğini ifade etti.

Diğer taraftan küresel tarafta yaşanan Suudi Arabistan merkezli gelişmeler sonrasında İran’ın hedef haline gelmesi özellikle ABD-İran ilişkilerine negatif yansıdı. Bu durum ise hafta başından bu yana küresel tarafta gündem maddesi olmasına karşın bu günlerde yerini sakin bir ortama bıraktı ancak saldırıyı yapan taraf olarak İran’ın işaret edilmesi ve araştırmaların sonrasında elde edilecek sonuç ile ilgili gelecek açıklamalar tansiyonun tekrar yükselmesine neden olabilir.

Öte yandan Avrupa siyaset arenasında gündemin ön planında Brexit olmaya devam ediyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnsonn’ın, Brexit’e dair pozitif açıklamaları bölgede artan siyasi gerginliğin törpülenmesine neden oldu. Bununla birlikte veri akışında takip ettiğimiz İngiltere Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0.4 artış göstermesine rağmen yıllık bazda yüzde 1.7 ile 2016 Aralık ayından bu yana en düşük seviyelerde gerçekleşti. Bir diğer önemli data ise dün açıklanan Euro Bölgesi Tüketici Fiyat Endeksi rakamlarıydı. Son dönemde özellikle Euro Bölgesi verilerindeki daralma dikkatleri çekerken açıklanan TÜFE rakamlarıda Ağustos ayında yüzde 0.1 artış göstermesine rağmen piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 5,7050 seviyesinden başlayan Dolar/TL kuru günü 5,6817 seviyesinden kapattı. Eur/TL kuru 6,2664 seviyesinden, GBP/TL kuru ise 7,0845 seviyesinden günü tamamladı.

Piyasalarda ise bu sabah Dolar/TL 5,6918 Seviyesinden, Eur/TL kuru 6,2824 seviyesinden, GBP/TL kuru ise 7,0994 seviyesinden işlem görmeye başladı.

Bugün ekonomik takvimde ise Türkiye tarafında Para Politikası toplantı özetleri takip edilecekken yurt dışı tarafta ise İngiltere Merkez Bankası Faiz oranı kararı ve İngiltere Perakende Satışlar verisi, Amerika’dan ise İşsizlik Haklarından Yararlanma başvuruları takibimizde olacak.

19/09/2019 11:07