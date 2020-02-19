Creditwest Ekonomi Gündemi 19 Şubat 2020

Piyasalardaki gelişmelere bakıldığıdında gözler bugün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Faiz kararına çevrildi. Merkez Bankası, bu yılın ilk toplantısında 75 baz puanlık indirimle faiz oranını yüzde 11.25'e çekmişti. Politika faizi böylece Temmuz 2019'dan bu yana toplamda 1275 baz puan indirilmişti. Bugün TSİ ile 14:00’da açıklanacak olan karar için JP Morgan ise TL'deki değer kaybına rağmen faiz indirimi beklediklerini söyledi. Piyasa beklentisi ise 50 baz puan indirim yönünde.

Öte yandan ABD’li teknoloji devi Apple’ın en önemli satış ürünü cep telefonu ve firma, Çin’de yaşanan virüs nedeniyle hem üretim hem de tüketimin azaldığını bu nedenle ilk çeyrek cirosunun hedef altında kalabileceğini açıkladı. Apple’ın açıklaması piyasalarda virüs endişeli satışların yeniden yaşanmasına neden oldu. Risk iştahının yeniden azalması ile güvenli varlıklar dün değer kazanırken gelişen ülke varlıklarında ise düşüş yaşandı. Çin genelinde koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise dün itibariyle 136 artarak 2.004'e ulaştı.

Yurt içinde ise Suriye ve Libya meselesi jeopolitik risklerin yüksek olmasına neden olmakta. Dolar/TL kuru dün 6,07’ye çıkarak 28 Mayıs sonrası en yüksek seviyeyi gördü. BİST 100 tarafında da küresel fiyatlamalara bağlı düşüş görülmekte, endeks dün gün içinde 119 bin 530 puana gerilemesinin ardından son saatte 120 bin üzerinde %0,50 kayıp yaşadı. Hem dolar kuru hem de ons fiyatındaki yükselişle Gram altın da dün rekor tazeledi

Öte yandan İdlib konusunda Moskova’da temaslarını sürdüren Türk heyeti henüz somut bir sonuca ulaşamazken Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan açıklama geldi. Kalın; Rusya ile yapılan İdlib görüşmelerinde çıkan kararın bu müzakerelerin devamı etmesi yönünde olduğunu söyledi. Kalın "Şu ana kadar müzakerelerden bizi tatmin edici bir sonuç çıkmamıştır. Sunulan kağıdı ve haritayı kabul etmedik" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Kur tarafına baktığımızda ise dün güne 6,0560 civarından başlayan Dolar/TL kuru günü 6,0645 seviyesinden kapattı. EUR/TL kuru 6,5466 seviyesinden, GBP/TL kuru ise 7,8833 seviyesinden günü tamamladı.

Piyasalarda bu sabah Dolar/TL kuru 6,0686, EUR/TL kuru 6,5498 , GBP/TL kuru ise 7,8867 seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Ekonomik takvime baktığımızda ise yurt içi tarafta Türkiye Merkez Bankası Faiz Oranı kararı açıklanacakken yurt dışı tarafta ise İngiltere’den Tüketici Fiyat Endeksi, Amerika’dan Üretici Fiyat Endeksi ve İnşaat İzinleri takibimizde olacak.

19/02/2020 10:19