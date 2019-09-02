Creditwest Ekonomi Gündemi 2 Eylül 2019

Dolar/TL, büyüme, enflasyon ve ihracat rakamlarının art arda açıklanacağı haftaya yükselişke başladı. Suriye’deki son durum ve ABD-Rusya ile ilişkilerinde izlendiği piyasalarda dolar kuru 5.8380 seviyelerinde seyrediyor. ABD Piyasalarının kapalı olduğu günde Ticaret savaşları ve Brexit dış gündemin en önemli konuları.

Dolar/TL’de geçen hafta, ABD ile Çin arasında artan ticaret geriliminden kaynaklanan küresel resesyon riski ve anlaşmasız Brexit ihtimali nedeniyle yukarı yönlü bir hareket izlemişti.

Çin'den gelen haberler ile 6.40'lı seviyeleri gören dolar kuru daha sonra karşılıklı pozitif mesajlarla düşmüş ve gelen düzeltme ile birlikte 5.85 altında kapanmıştı.

Piyasalarda bu hafta küresel riskleri izlemeye devam ederken içeride de yoğun veri akışına odaklanacak. Türkiye tarafında Gayri Safi yurt içi hasıla’nın takip edileceği günde Piyasalarda ki genel beklenti Türkiye ekonomisinin yüzde 2 civarında daralması, yarın açıklanacak olan enflasyon rakamının ise yüzde 15 altına gerilemesi bekleniyor. Ayrıca, meclisteki bütçe maratonu ve gelecek hafta toplanacak Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'ndan çıkacak faiz kararı da belirleyici olacak.

Yurt dışı tarafta ise ABD Başkanı Donald Trump ile FED arasında artan tansiyon piyasalar tarafından yakın mercekte takip edilmekte. ABD Başkanı Trump’ın, faiz indirimine gidilmesine yönelik uygulamış olduğu baskıcı tavır karşısında bölgesel FED Başkanları Trump’ın bu yaklaşımının FED’in politikasında belirleyici bir rol olmadığını vurgulamaları dikkatleri çekti. Öte yandan Tahvil piyasasında yaşanan bozulma görünümü zayıflatmaya devam etmektedir. FED, bu bozulmanın kaynağı olarak Başkan Trump’ın uygulamış olduğu politika ve Ticaret savaşlarındaki tutumunun etkisinin büyük oranda olduğunu belirtmelerine rağmen bu politikada herhangi bir değişiklik yapılmadığı görülmekte.

Ticaret savaşları cephesinde ise ABD Ticaret Temsilciler Ofisi, Trump’ın ilk etapta Çin’den 300 Milyar Dolar tutarında ithalat için uygulamayı planladığı gümrük tarifelerinde 5’e puan daha artırılacağına yönelik gelen haber akışlarını resmi olarak teyit etti. Buna karşın Çin Ticaret Bakanlığı’ndan gelen açıklamalar; ticaret savaşında temkinli duruşun devam edeceğini vurgulamaları dikkatleri çekerken söz konusu problemlerin giderilmesi için daha yakın ve doğru iletişimin devam edeceğine yönelik tutumları önemliydi

Avrupa tarafında siyasi gelişmeler ön planda olmaya devam ediyor. Özellikle Britanya’da süre gelen Brexit karmaşası ve bununla birlikte İtalya siyasi krizine yönelik gelişmeler Euro ve Pound varlıkları üzerinde etkisi sürmekte. Brexit meselesine dair; İngiltere Başbakanı Boris Johnsonn’ın, parlamentonun 31 Ekim’deki Brexit öncesi beş hafta boyunca askıya alınmasına yönelik talebine karşı Kraliçe’den onay gelmesine karşı bu durumu İngiltere medyası ‘’Britanya usulü darbe’’ olarak değerlendiriyor. Bu gelişmeler ise anlaşmasız Brexit’in parlamentoda tartışma süresinin daralmasından kaynaklı Pound varlıklarındaki değer kayıplarını beraberinde getiriyor

Kur tarafına baktığımızda ise geçtiğimiz işlem gününe 5,8229 seviyesinden başlayan Dolar/TL kuru günü 5,8400 seviyesinden kapattı. Eur/TL kuru 6,4573 seviyesinden GBP/TL kuru ise 7,1189 seviyesinden günü tamamladı.

Piyasalarda ise bu sabah Dolar/TL 5,8316 Seviyesinden, Eur/TL kuru 6,4080 seviyesinden, GBP/TL kuru ise 7,0914 Seviyesinden işlem görmeye başladı.

Bugün ekonomik takvimde Amerika’nın tatil olduğu günde İngiltere ve Euro bölgesi’ndenİmalat PMI verisi, yurt içi tarafta ise Gayri Safi Yurt İçi Hasıla verileri takibimizde olacak.