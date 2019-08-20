Creditwest Ekonomi Gündemi 20 Ağustos 2019

Dün yurt içi tarafta Merkez Bankası’nın yaptığı bir takım değişiklikler takip edildi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Zorunlu karşılık oranlarını ve zorunlu karşılıklara ödenen faizleri TL kredilerin yıllık büyüme oranı ile ilişkilendirdirdi. Merkez’den yapılan yazılı açıklamada, "Zorunlu karşılıkların finansal istikrarı destekleyecek şekilde makro ihtiyati bir araç olarak daha esnek ve etkin kullanılmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda zorunlu karşılık oranı ve zorunlu karşılıklara ödenen faiz uygulamalarında değişikliğe gidilmiştir" denildi. Merkez Bankası açıklamasına göre, yeni uygulama ile ilk aşamada piyasaya yaklaşık 5.4 milyar TL ve 2.9 milyar dolar karşılığı altın ve döviz likiditesi verilmesi bekleniyor.

Bunların dışında dün yurt içi tarafta sabah saatlerinde açıklanan Türkiye Perakende Satışlar verisi, aylık bazda yüzde 2.3, yıllık bazda yüzde 1.2 seviyelerinde gerçekleşti. TL varlıkları için kısmi alıcı işlemlerin başlamasının küresel tarafta yaşanan ticaret savaşlarına yönelik gelmişlerin yanı sıra jeopolitik ve siyasi risklerin ön planda olduğunu belirtmekte fayda var.

Yurt dışı taraftaki gelişmelere baktığımızda ise Ticaret Savaşları konusunda Özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ın anlaşmaya yönelik sert söylemlerinin yanı sıra FED’e yönelik eleştirileride geçtiğimiz hafta piyasada yankı yaratmıştı. Ticaret görüşmeleri konusunda Trump, ekonomik büyümenin azalabileceği endişelerini reddederken, global tahvil piyasalarındaki oynaklığa rağmen resesyon riskinin düşük olduğunu ve Çin ile ticaret savaşının da ABD ekonomisine zararının olmadığını öne sürdü. Ayrıca Trump, Çin yönetimi Hong Kong’da şiddet kullanırsa ticaret görüşmelerinin zarar göreceğini vurguladı

Öte yandan Avrupa Bölgesi’ne baktığımızda ise İngiltere’de anlaşmasız Brexit’in planlanmasının koordinasyonundan sorumlu Bakan Gove, düzensiz ayrılık durumunda ilerleyecekleri yolun zorlu oldugunu ancak İngiltere’nin anlaşmasız Brexit’e, geçmişe göre daha hazır olduğunu belirtti. Keza İngiltere Başbakanı Boris Johnsonn önümüzdeki hafta sonu başlayacak G7 Zirvesin’de, Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angele Merkel ile yapacağı görüşmelerde Britanya Parlamentosu’nun Brexit’i durduramayacağına yönelik haber akışları takip edildi.

Diğer taraftan İşçi Partisi, Brexit’in ilerleyen süreçteki yol haritasını belirlemek ve bu anlamda atılan adımları tartışmak için gelecek hafta Muhalefet Partileri ile bir araya geleceğini açıklaması önemliydi. Bu bağlamda Brexit meselesi önümüzdeki günlerde tedirginliğin artmasında ön planda olmaya devam edebilir. Veri akışında ise Euro Bölgesi Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 1.1 beklentilere karşın yüzde 1 seviyesinde açıklanırken Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi Yıllık bazda yüzde 0.9 ile beklentilere paralel gerçekleşti.

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 5,5777 seviyesinden başlayan Dolar/TL kuru günü 5,6494 seviyesinden kapattı. Eur/TL kuru 6,2607 seviyesinden GBP/TL kuru ise 6,8519 seviyesinden günü tamamladı.

Piyasalarda ise bu sabah Dolar/TL 5,6448 Seviyesinden, Eur/TL kuru 6,2569 seviyesinden, GBP/TL kuru ise 6,8436 Seviyesinden işlem görmeye başladı.

Bugün ekonomik takvimde Türkiye tarafında Merkezi Hükümet Borç Stoğu açıklanacakken yurt dışı tarafta ise Almanya Üretici Fiyat Endeksi takibimizde olacak.