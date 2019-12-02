Creditwest Ekonomi Gündemi

Şükran günü tatili sebebiyle piyasa hareketlerinin oldukça sakin olduğu perşembe ve cuma günü ardından önemli ekonomik veri ve jeopolitik gelişmeleri takip edeceğimiz yeni bir haftaya başlıyoruz. TL açısından bakıldığında hem büyüme hem de enflasyon verilerinin açıklanacağı bu hafta oldukça büyük önem arz etmekte. Haftayı 5.75 seviyelerinde kapayan USDTRY bu hafta hem verilerden gelecek sonuçlara hem de S-400 füzeleri ve Sriye operasyonuna ilişkin gelişmelere odaklanacak. Cuma günü veri bakımından sakin geçen günde TL’ye pozitif etki yapan gelişmelerden biri de Fitch Ratings raporuydu. Türkiye'nin 2020 yılında daha fazla istikrar kazanabileceği belirtilen Fitch raporunda, kurumun ekonomideki toparlanma ve yeniden dengelenmenin süreceği, büyümenin güçleneceği, enflasyonun düşeceği ve cari açığın kontrol altında kalacağı beklentisine yer verildi. 2023 yılına dek genel seçim olmamasını işaret eden Fitch Ratings, 2020'nin yapısal kredi zayıflıklarına yönelik reformları uygulamak için bir fırsat sunduğunun altını çizdi. Buna karşın kurum, çok yönlü risklerin sürdüğü uyarısında bulundu.

Küresel tarafta ABD’de tatil sebebiyle önemli bir haber akışı bulunmazken en önemli veriler AB bölgesinden geldi. Euro Bölgesi'nde tüketici fiyatlarındaki artış Kasım ayında hız kazanarak, parasal teşviği yıkıcı yan etkilerinden dolayı dikkat çeken Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) elini biraz rahatlattı. Euro Bölgesi'nde tüketici enflasyonu yüzde 0.7 ile Ekim'de kaydedilen üç ayın düşüğünden yüzde 1'e yükselerek yüzde 0.9'luk beklentiyi aştı. Daha da önemlisi, volatil kalemler hariç hesaplanan çekirdek enflasyon yüzde 1.3 ile yedi ayn zirvesine tırmandı. EUR’yu pozitif etkileyen bir diğer veri ise Almanya’da açıklanan işsizlik verisi oldu. Almanya'da işsizlik, düşüşteki imalat sektörünün istikrar sinyalleri vermesi ve ticaret gerginliğinin ihracatçılar üzerinde baskı oluşturan ticaret gerginliğinin azalmasıyla, bu ay beklenmedik bir şekilde geriledi. İşsizlik oranı yüzde 5 ile rekor düşük seviyeye yakın kaldı. Her ne kadar veriler Cuma günü açıklanan veriler EUR’yu sevindirecek nitelikte olsa da bunun kalıcı bir iyileşmeye işaret etmediğini ve AB bölgesine yönelik sorunların devam ettiğini belirtmekte fayda var.

Bu hafta ABD tarafında Çin’le başlatılan ve bir türlü nihayete ermeyen ticaret müzakerelerinin gidişatı yakından takip edilecek. Geçen hafta Başkan Donald Trump’ın Hong Kong protestocularına destek veren yasayı onaylamasının ardından Çin’den sert yanıtlar gelmişse de konu müzakerelere yansıtılmamıştı. Önümüzdeki günlerde beklenen 1. Faz anlaşma ABD’nin attığı bu adım sonrası gecikir veya bozulursa o zaman piyasadaki pozitif havanın da negatife dönmesi bekleniyor.

Kur tarafına baktığımızda ise cuma gününe 5.76 civarından başlayan Dolar/TL kuru günü 5.750 seviyesinden kapattı. EUR/TL kuru 6.34. seviyesinden, GBP/TL kuru ise günü 7.4380 seviyesinden tamamladı.

Piyasalarda bu sabah Dolar/TL kuru …5.7530… EUR/TL kuru …6.34… GBP/TL kuru ise …7.4315. seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Haftanın ilk gününde yurtiçinde takip edilecek en önemli veriler 3Ç Büyüme verisi ve İmalat PMI’ı olurken, yurtdışında ise AB’de İmalat PMI verisi ve ABD’de Üretim PMI verisi takibimizde olacak. Ayrıca AB’nin son durumu ve yakın gelecekteki planlarına ilişkin fikir vermesi bakımından AMB Başkanı Christine Lagarde’dan gelecek açıklamalar da günün önemli gelişmelerinden olacak.

02/12/2019 12:11