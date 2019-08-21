Creditwest Ekonomi Gündemi 21 Ağustos 2019

Türkiye tarafındaki gelişmelere baktığımızda haftaya yükselişle başlayan Dolar/TL kuru dün Ağustos ayı içindeki kayıplarını sildi ve 25 Temmuz sonrası en yüksek seviyeyi gördü. TL tarafında hem Fırat’ın doğusuna operasyon hazırlığının devam etmesi hem yurt içinde terörle mücadele operasyonları hem de Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nin zorunlu karşılık adımı ile kayıp yaşanıyor. Türk lirası, bu hafta en çok değer kaybı yaşayan gelişen ülke parası oldu ve USD/TRY kuru dün 5,7485 seviyesine kadar yükseldi. Ayrıca dün içinde Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan Konut Satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde -17.5 ile beklentilerin altında açıklanırken TL varlıklarındaki değer kayıplarına destek oldu.

Öte yandan dün Hazine ve Maliye Bakanlığı Temmuz ayı merkezi yönetim brüt borç stok rakamlarını açıkladı. Veriye göre Merkezi yönetim brüt borç stoğu 31 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla 1.215 milyar TL oldu. Borç stokunun 618 milyar TL tutarındaki kısmı Türk Lirası cinsi, 597 milyar TL tutarındaki kısmı döviz cinsi borçlardan oluştu.

Yurt dışı tarafta ise ABD kanadında Başkan Donald Trump, son zamanlardaki FED’e yönelik sert eleştirilerine bir yenisini ekleyerek; FED’in Eylül toplantısında 100 Baz puan faiz indirimi yapması gerektiğini belirtti. Bu ifadelerin ardından gözler Cuma günü FED Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı açıklamalara odaklanmış durumda.

Avrupa tarafında ise gündemde İtalya Başbakanı Conte’nin güvensizlik oyu öncesi istifa edeceğini belirtmesi ve bunun beraberinde İtalya’da erken seçimin istenip istenmeyeceği ya da parlamentodan yeni bir hükümet denemesi yapılıp yapılmayacağı konusu.

İngiliz hükümeti ise, 31 Ekim'de olası bir anlaşmasız ayrılma durumunda, Avrupa Birliği vatandaşlarının İngiltere'de yaşamasına ve çalışmasına olanak veren kuralların geçerliliğini yitireceğini açıkladı.

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 5,6448 seviyesinden başlayan Dolar/TL kuru günü 5,7323 seviyesinden kapattı. Eur/TL kuru 6,3622 seviyesinden GBP/TL kuru ise 6,9731 seviyesinden günü tamamladı.

Piyasalarda ise bu sabah Dolar/TL 5,7336 Seviyesinden, Eur/TL kuru 6,3607 seviyesinden, GBP/TL kuru ise 6,9687 Seviyesinden işlem görmeye başladı.

Bugün ekonomik takvimde Türkiye tarafında önemli bir veri akışı bulunmazken yurt dışı tarafta ise Amerika’dan Mevcut Ev Satışları ve Ham Petrol Stokları verisi takibimizde olacak.