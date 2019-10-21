Creditwest Ekonomi Gündemi 21 Ekim 2019

Yurt içi tarafta uzun zamandır Türkiye’nin, Suriye’deki ‘’Barış Pınarı Harekatı’’ adı altında başlatmış olduğu operasyon, piyasalar açısından oldukça kritikti. Bu süreçte ABD cephesi başta olmak üzere bir çok ülke liderinden operasyonun durdurulmasına yönelik çağrı gelmesine rağmen Türkiye’nin bu durumdan vazgeçmeyip operasyona devam etmesi dünya basınında büyük bir yer almıştı.

Bu gelişmelerin devamında ABD’li bir Heyetle birlikte ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’nin de dahil olduğu Türkiye ziyaretinde, alınacak kararlar ve açıklamalar piyasaların odak noktasındaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Pence’in başkanlık ettiği heyetler arası görüşme 2 saat 40 dakika gibi uzun bir süre aldı. Görüşme öncesinde ilk etapta kur tarafında 5.90 seviyelerinin üzeri test edilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pence arasındaki görüşmenin sona ermesinin ardından yapılan açıklamalar piyasalardaki endişenin hafiflemesine neden oldu. Görüşmede; Türkiye ve ABD’nin Suriye’de ateşkes için anlaşmaya varıldığı açıklanırken; Barış Pınarı Harekatı’na 120 saat ara verileceği ve bu durumda YPG güçlerinin güvenli bölge koridorundan geri çekileceği konusunda anlaşma sağlandı ifade edildi. Bu haber akışları sonrasında ise ilk etapta 5.90 seviyesinin üzerini test eden kur da sert satış hareketi gelirken kurun 5.82 seviyelerine kadar geri çekildiği görüldü.

Türkiye’nin ABD’nin yoğun baskısı altında Suriye harekatına ara vermesinin ardından gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Soçi’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmeye çevrildi. Son gelişmeler sonrasında Suriye’de ağırlığını daha da artıran, Ankara ile Şam hattında arabuluculuk yapan Putin’in, Soçi görüşmesinde yapacağı hamleler piyasa açısından merakla bekleniyor.

Yurt dışı tarafta ise Brexit eksenli gelişmeler gündemde kalmaya devam ediyor. İngiliz parlamentosu, İngiltere Başbakan Boris Johnson’ın, Avrupa Birliği ile el sıkıştığı yeni Brexit anlaşmasının oylamasını erteledi. Oylama sonrası konuşan Johnson, yeni bir ertelemeye karşı olduğunu belirtti.

Johnson, 31 Ekim’de AB’den ayrılmak için gelecek hafta parlamentoya bir yasa tasarısını sunacaklarını söyleyerek, “AB ile yeni bir ertelemeyi müzakere etmeyeceğini belirtmesi kritikti.

Kur tarafına baktığımızda ise geçtiğimiz haftanın son işlem gününe 5,8084 civarından başlayan Dolar/TL kuru günü 5,7919 seviyesinden kapattı. EUR/TL kuru 6,4692 seviyesinden, GBP/TL kuru ise günü 7,5136 seviyesinden tamamladı.

Piyasalarda bu sabah Dolar/TL kuru 5,7933, EUR/TL kuru 6,4641, GBP/TL kuru ise 7,4755 seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Ekonomik takvimde ise veri olarak sakin geçecek günde Türkiye tarafında Merkezi Hükümet Borç Stoğu açıklanacakken yurt dışı tarafta ise Almanya Üretici Fiyat Endeksi verisi takibimizde olacak.

21/10/2019 10:47