Creditwest Ekonomi Gündemi (21 Temmuz 2022)

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan İran dönüşü sonrası tahıl koridoru ile ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Geçen hafta İstanbul'da yapılan teknik toplantıda BM planı çerçevesinde sürecin ana hatları üzerinde bir mutabakat oluştu. Artık bu hafta bu mutabakatı yazılı bir metne bağlamak istiyoruz. Önümüzdeki günlerde de planın uygulamaya başlamasını temenni ediyoruz.” İfadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ile iki ülke ilişkilerinin hukuki altyapısını daha da güçlendirecek toplam 8 anlaşma imzaladıklarını da açıkladı.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise İran’da gerçekleştirilen zirve sonrası yaptığı açıklamada, Ukrayna tahılının ihracına yardımcı olacaklarını, ancak Rus tahılları üzerindeki kısıtlamaların kaldırılmasını şart koştuklarını söyleyerek, bu yılın sonunda 50 milyon ton tahıl ihracatına hazır olduklarını belirtti.



Avrupa İstatistik Ofisi Salı günü AB ve Euro Bölgesi Haziran ayı yıllık enflasyon verilerini yayımladı. Euro Bölgesi’nde Mayıs ayında %8,1 olan yıllık enflasyon, Haziran ayında %8,6’ya yükseldi. AB’de ise Mayıs ayında %8,8 olan yıllık enflasyon, Haziran ayında %9,6 oldu. Euro Bölgesi’nde enflasyon artışına en fazla katkı %4,19 ile enerji ürünlerinden geldi.



İngiltere’de de enflasyon yükselmeye devam etti. Aylık bazda %0,8 yükselen enflasyon yıllık bazda %9,4 yükseliş kaydederek son 40 yılın zirvesini gördü.



AB üyesi ülkeler Rusya’dan altın ve mücevher ithalatına yasak getirecek kararı içeren yeni yaptırım paketini onayladı. Daha önce uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarılan Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın varlıkları da dondurulacak.



Rus doğalgaz şirketi Gazprom geçtiğimiz günlerde olağanüstü koşullardan dolayı gaz tedariğinde bulunamayacağını açıklamıştı. Almanya’nın enerji düzenleyicisi kurumu, bakım çalışmalarının ardından bugün akışın yaklaşık %30 kapasiteyle devam edeceğini bildirdi.



Bugün Avrupa Merkez Bankası ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararları açıklanacak. Türkiye tarafında bir değişiklik beklenmezken, Avrupa Merkez Bankası’nın 25-50 baz puan arasında bir faiz artışı yapması bekleniyor. Bugün ayrıca Türkiye Milli Güvenlik Kurulu Temmuz ayı olağan toplantısını gerçekleştirecek. Ana gündem maddesi terörle mücadele ve Suriye’nin kuzeyine yönelik harekat hazırlıkları olacak.



USDTRY 17,601, EURTRY 17,983 ve GBPTRY 21,109 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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21/07/2022 09:16