Creditwest Ekonomi Gündemi 22 Ekim 2019

Türkiye ve ABD arasında yaşanan Suriye konusundaki anlaşma kararının ardından iki ülke ilişkilerine yönelik riskin azalmasıyla TL varlıklar son günlerdeki kayıplarını nispeten toparlarken, piyasalar bu hafta Hazine ihalelerini, Erdoğan-Putin görüşmesini ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararını izleyecek.

Son gelişmelerle birlikte TL varlıklarda gözlenen değer kazanımının ardından Merkez Bankası'nın bu haftaki PPK toplantısından indirim beklentisinin de tekrar kuvvetlendiğini belirtmekte fayda var. Merkez Bankası geçen ayki toplantısında politika faizinde 325 baz puanlık indirim yaparak faizi % 19.75'ten % 16.5'e indirmişti. Dolayısıyla Merkez'in kararı bu hafta kurun hareketinde oldukça belirleyici olacaktır. Nitekim 120 saatlik ateşkes süresi sonrası uzlaşı sağlanamaması durumunda yeniden operasyona devam edilme ihtimalleri de TL varlıkları açısından tekrar hareketliliği artıran unsur olarak karşımıza çıkabilir.

Yurt dışı tarafta ise öncelikli olarak dün Avrupa Merkez Bankası Başkanlığına gelecek olan Christine Lagarde’ın açıklamaları takip edildi. Lagarde’ın, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ile olan ticaret savaşının küresel ekonomik büyümeyi negatif etkilediğini ve tarifelerin kalkmasının aslında bu negatifliği engelleyebileceğini söylemesi kritikti. Diğer açıklamalara baktığımızda Beyaz Saray Ekonomik Danışmanı Lawrence Kudlow;Ticaret savaşlarında 1. Aşama müzakerelerinin olumlu gitmesi halinde Aralık ayı gümrük tarifelerinin kaldırabileceğini ve devam eden ABD – Çin ticaret görüşmelerinin iyi bir şekilde ilerlediğini belirtti. ABD Başkanı Donald Trump ise, Çin’in 1.aşama anlaşmayı resmen kabul ettiğini açıkladı.

Brexit konusunda ise hareketlilik devam etmekte. Yeni Brexit anlaşmasının Avam Kamarasında geçen cumartesi günkü olağanüstü oturumda önerge olarak oylanması planlanıyordu ancak kabul edilen değişiklik teklifine göre parlamento, Brexit anlaşmasına, onu iç hukuka aktaran yasa yürürlüğe girmedikçe onay vermiş sayılmayacaktı. Dolayısıyla İngiliz hükümeti, Avrupa Birliği ile vardığı Brexit anlaşmasını ülkenin iç hukukuna aktaracak olan "AB'den ayrılma" yasa tasarısını Avam Kamarasına sundu. Hükümet, parlamentonun çalışma saatlerini uzatarak tasarıyı 3 gün içinde yasalaştırmayı hedeflediğini açıkladı.

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 5,7933 civarından başlayan Dolar/TL kuru günü 5,8599. seviyesinden kapattı. EUR/TL kuru 6,5350 seviyesinden, GBP/TL kuru ise günü 7,6012 seviyesinden tamamladı.

Piyasalarda bu sabah Dolar/TL kuru 5,8597, EUR/TL kuru 6,5364, GBP/TL kuru ise 7,6088 seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Ekonomik takvimde ise Yurt içi tarafta önemli bir veri akışı bulunmazken yurt dışı tarafta ise Amerika’dan Mevcut Ev Satışları verisi takibimizde olacak.

22/10/2019 09:56